Einsatzkräfte sind für die Feiertage gewappnet

Für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehren sind die Weihnachtsfeiertage Arbeitstage wie andere auch. Allerdings in der Regel mit einem niedrigeren Einsatzaufkommen, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord: Statt wie im Jahresdurchschnitt 320 Mal am Tag mussten die Beamten im Bereich des Polizeipräsidiums an den vergangenen Weihnachtstagen 2017 nur 190 Mal ausrücken.

Christbaum fängt nur selten Feuer

Die Bandbreite der Einsätze sei allerdings die gleiche, wie sonst auch: Familienstreitigkeiten, Unfälle, Einbrüche... Dass ein Christbaum Feuer fängt, komme allerdings sehr selten vor, so der Dillinger Kreisbrandrat Frank Schmid. Er selbst könne sich an keinen solche Einsatz erinnern. Es würden eben kaum mehr echte Kerzen verwendet, kleinere Brände von Adventskränzen oder Ähnlichem außerdem oft selbst gelöscht.

Das bestätigt auch Friedhelm Bechtel von der Berufsfeuerwehr in Augsburg. Natürlich seien sie auf der Wache präsent, es gebe jedoch für die diensthabenden Einsatzkräfte immer eine Weihnachtstafel mit einem guten Essen. Anders sei das an Silvester, das bestätigen sowohl Polizei als auch Feuerwehr: Da seien mehr Rettungskräfte im Dienst, die Feuerwehr in Augsburg hat sogar eine zusätzliche Drehleiter organisiert, um für etwaige Einsätze vorbereitet zu sein. An Silvester sei grundsätzlich mehr Alkohol im Spiel, so die Erfahrung der Rettungskräfte. Außerdem würde mit Böllern oft Schabernack getrieben, was häufig zu Bränden führe.