16.05.2020, 11:34 Uhr

Einsatzkräfte retten Bergsteiger im Allgäu das Leben

Dramatische Rettungsaktion im Allgäu: Stundenlang haben Einsatzkräfte in der Nacht das Gebiet am Säuling-Gipfel nach einem Vermissten abgesucht. In den frühen Morgenstunden fanden sie ihn - gerade noch rechtzeitig.