Rettenbach: Einsatzkräfte bergen tote Siebenjährige

Das Bayerische Rote Kreuz hat via Twitter mitgeteilt, dass das vermisste siebenjährige Mädchen tot in den Trümmern des explodierten Mehrfamilienhauses in Rettenbach (Lkr. Ostallgäu) gefunden wurde. "Nach einer anstrengenden, schweißtreibenden Nacht ein sehr unschönes Ergebnis für alle Beteiligte", twitterte das BRK. Die Identität sei aber noch nicht amtlich festgestellt, sagte Polizeisprecher Christian Eckel dem BR.