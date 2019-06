Einsatzkräfte beenden Suche nach Schwimmer am Lech

Mittlerweile gibt es keine Hoffnung mehr, den vermissten 16-Jährigen, der am Wochenende beim Baden im Lech abgetrieben wurde, noch lebend zu finden. Die Einsatzkräfte haben die Suche nun eingestellt.

Auch die Suche mittels Drohne und Kamera blieb erfolglos

Auch eine Drohnen-Suche brachte kein Ergebnis. Das hat ein Sprecher der Augsburger Polizei dem BR mitgeteilt. Ein Drei-Mann-Team des Roten Kreuzes hatte am Montagnachmittag das Lechufer überflogen, wo der 16-jährige am Sonntag abgetrieben wurde. Dabei kam eine Kamera zum Einsatz, mit deren Hilfe die Gegend abgefilmt werden konnte. Jetzt seien alle polizeilichen Maßnahmen ausgeschöpft, so die Einsatzkräfte.

Jugendlicher wurde von starker Strömung mitgerissen

Sie hatten ohnehin keine Hoffnung mehr, den Vermissten noch lebend zu finden. Zu stark sei die Strömung, zu kalt das Wasser. Der Jugendliche war am Sonntag mit einem Freund im Lech schwimmen gegangen. Sein Begleiter konnte sich ans Ufer retten, der 16-Jährige wurde von der Strömung mitgerissen.

Auch in Asbach-Bäumenheim im Landkreis Donau-Ries kam es gestern zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 20-jähriger Mann ertrank in einem Baggersee im Gemeindegebiet.