Einsatz schwangerer Lehrerinnen: Verbände verärgert über Piazolo

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erwähnte die geplante Neuerung eher beiläufig: Es werde wieder möglich, dass Schwangere im Klassenzimmer unterrichten, sagte Piazolo am Dienstag fast schon am Ende der Pressekonferenz zur Sitzung des bayerischen Kabinetts, als kaum noch jemand mit Neuigkeiten rechnete.

Wegen Corona gilt für Schwangere an Bayerns Schulen nach wie vor ein Betretungsverbot. Sie können zuhause arbeiten, im Klassenzimmer stehen dürfen sie aber nicht. Laut Piazolo soll die entsprechende Allgemeinverfügung nun geändert werden.

"In der Zukunft wird das so sein, dass die Schwangere je nach Situation mit ihrem Arzt und auch mit dem Schulleiter das entsprechend absprechen wird und dann auch ein Unterrichtseinsatz möglich sein wird", erläuterte der Minister.

Voraussetzung werde sein, dass die Lehrerinnen "es wollen" und es "auch medizinisch verantwortbar ist". Einen Zwang werde es nicht geben, versicherte der Freie Wähler-Politiker. Konkrete Details zur geplanten Regelung nannte er auf Nachfrage nicht: Die Einzelheiten würden noch festgelegt, "das wird nicht von heute auf morgen passieren".

3.000 Schwangere fehlen für den Unterricht

Insgesamt fehlen in Bayern im neuen Schuljahr knapp 3.000 schwangere Lehrerinnen für die Unterrichtsversorgung. Vergangene Woche hatte Piazolo in diesem Zusammenhang noch auf die Fürsorgepflicht des Freistaats als Dienstherr verwiesen: Der Schutz der Gesundheit der Schwangeren und des ungeborenen Lebens müsse ganz weit oben stehen. Das Kultusministerium sei bei diesem Abwägungsprozess im Austausch mit dem Gesundheits- und dem Sozialministerium.

Obwohl über das Thema im Freistaat schon seit einigen Wochen diskutiert wird, verkündete Piazolo die Neuigkeit just am ersten Tag des neuen Schuljahrs. Die Nachricht überraschte auch Lehrkräfte und Lehrergewerkschaften. Es stoße bei vielen Kolleginnen und Kollegen auf Unverständnis, "dass dieses Thema nicht bereits vor Schulbeginn geklärt werden konnte", sagte der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands (BPV), Michael Schwägerl. Und der Landeschef des Bayerischen Realschullehrerverbands (BRLV), Jürgen Böhm, kritisierte, Piazolos Aussagen kämen "zur Unzeit".

Lehrerverbände: Verunsicherung an den Schulen

Die Ankündigungen zum Unterrichtseinsatz schwangerer Lehrerinnen sorgten für Verunsicherung an den Schulen, sagte Böhm auf BR24-Anfrage. "Sie setzen alle Beteiligten gerade zu Beginn des neuen Schuljahres unnötig unter Druck und schieben Verantwortung ab." Es brauche hier erst klare Entscheidungen beziehungsweise Regelungen und dann verbindliche Verkündungen. "Die Verantwortlichkeit muss hier beim Dienstherren liegen."

Ähnlich sieht das BPV-Chef Schwägerl: Piazolos Ankündigung nähre viele Spekulationen und sorge für große Unsicherheit und Verärgerung bei den betroffenen Schwangeren, bei vertretenden Lehrkräften sowie Schulleitungen. "Wir brauchen jetzt möglichst schnell klare Entscheidungen, ob Schulen wieder für Schwangere geöffnet werden, und - wenn ja - verlässliche Regelungen, die den Schutz von Mutter und Kind vor Ort sicherstellen."

BLLV fordert Perspektiven für Teamlehrkräfte

Der Leiter der Abteilung Dienstrecht und Besoldung beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), Hans Rottbauer, betonte: "Wir sind hier um jede Lehrerstunde froh, die wir zusätzlich haben können." Allerdings dürfe die Änderung nicht im Hauruckverfahren erfolgen. Auch bei freiwillig zurückkehrenden Kolleginnen müsse die Sicherheit der werdenden Mutter und des ungeborenen Kindes im Vordergrund stehen." Diese Sicherheit könne nur von ärztlicher Seite beurteilt werden, eine einfache Gefährdungsbeurteilung durch die Schulleitung reiche nicht aus.

Wichtig seien zudem Perspektiven für die Teamlehrkräfte, die für die Schwangeren bisher im Einsatz seien und die einen äußerst wertvollen Beitrag zur Unterrichtsversorgung geleistet hätten. "Es wäre ein Schildbürgerstreich, diese Kräfte nun nach Rückkehr der schwangeren Lehrerin wieder aus dem Schuldienst zu entlassen." Vielmehr müssten sie "unbedingt im System gehalten werden."

GEW: Sollen Lücken gestopft werden?

Kritik an Piazolos Plänen kommt auch von der bayerischen Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Martina Borgendale. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz müsse vorgehen, betont sie auf BR24-Anfrage. Piazolo spreche zwar von Freiwilligkeit. Doch: "Der psychologische Druck, der da aufgebaut wird, 'freiwillig' zu wollen, ist nicht zu unterschätzen", warnt Borgendale. "Daher sehen wir das sehr kritisch."

Auch sie zeigte sich verwundert über den Zeitpunkt von Piazolos Ankündigung. "Das vermittelt schon ein bisschen den Eindruck, als würde man durch diese Maßnahme spontan Lücken stopfen wollen", kritisierte die GEW-Landesvorsitzende.

Wie viele Lehrkräfte fehlen: Hunderte oder Tausende?

Nach Angaben des Kultusministers fehlen in Bayern mehrere Hundert Lehrkräfte, vor allem an Grund-, Mittel- und Förderschulen. Eine genauere Zahl wollte Piazolo auch auf mehrfache Nachfrage nicht nennen. Zugleich betonte er, dass es in Bayern noch nie so viele Lehrkräfte gegeben habe wie aktuell - mit mehr als 100.000 im staatlichen Bereich. Der Pflichtunterricht sei damit gesichert.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, entgegnete kürzlich bei BR24live, dass auch noch nie so viele Lehrkräfte gefehlt hätten wie in diesem Schuljahr. Er geht insgesamt von fehlendem Personal im vierstelligen Bereich aus. Nach Berechnungen des BLLV fehlen allein an den Grund-, Mittel- und Förderschulen im Freistaat 4.000 Lehrkräfte. Deswegen werde vielerorts größere Klassen geben, Kürzungen bei Fächern wie Musik, Kunst oder Sport, bei Förder- und Differenzierungsangeboten, bei Arbeitsgemeinschaften und vielem mehr. Verbandspräsidentin Simone Fleischmann betonte: "Es fällt Unterricht aus. Es werden Stunden gestrichen. Kinder werden eher nach Hause geschickt."

Kultusminister Piazolo widersprach dem BLLV: Es gebe in Bayern eine solide Unterrichtsversorgung. Bei seiner Berechnung der fehlenden Lehrkräfte vergleiche der Verband Äpfel mit Birnen. "Ich halte nicht viel von den Zahlenspielen."