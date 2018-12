Einsatz in Aschaffenburg: Bewaffneter verschanzt sich in Büro

Zu dem laufenden Polizeieinsatz in der Aschaffenburger Dinglerstraße hat die Polizei dem BR erste Details mitgeteilt, die auch zur Veröffentlichung bestimmt seien, so Polizeisprecher Michael Zimmer. Demnach habe sich ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann im Büro einer Wohnbaugenossenschaft verschanzt. Offenbar handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter der Gesellschaft.

Bewaffneter Mann verschanzt sich in Wohnbaugesellschaft

Die Polizei halte telefonischen Kontakt zu dem Mann und versuche, ihn zur Aufgabe zu bewegen, so Zimmer. Verletzt sei bisher niemand, der Mann habe nach derzeitigem Informationsstand keine Geiseln bei sich. Heute Morgen gegen 8.00 Uhr sei der Mann bewaffnet in das Büro eingedrungen und habe dort zwei Mitarbeiterinnen vorgefunden und bedroht. Diese hätten das Gebäude mittlerweile unverletzt verlassen, so der Polizeisprecher. Über das Motiv des Mannes ist bisher nichts öffentlich bekannt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, ebenso ein SEK aus Kassel. Der Bereich um die Dinglerstraße und den Brentano-Platz ist weiträumig abgesperrt.