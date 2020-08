vor etwa einer Stunde

Einsatz in Aschaffenburg am Floßhafen – Polizei gibt Entwarnung

Die Polizei gibt zum Einsatz am Floßhafen in Aschaffenburg Entwarnung. Inzwischen sind Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes am Fundort eingetroffen. Es wurde festgestellt, dass von dem verdächtigen Gegenstand keine Gefahr ausgehe.