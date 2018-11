Einsatz illegaler Pestizide? Razzia bei Christbaum-Erzeuger

"Im Raum steht der etwaige Einsatz des in der EU verbotenen Pestizids Parathion, oft auch als E 605 bezeichnet", erklärte ein Sprecher der Würzburger Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bodenverunreinigung richten sich gegen zwei Verantwortliche des Unternehmens. Konkrete Angaben zur Firma oder zum Ort der Durchsuchungen wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht machen.

Naturschützer ließen Christbäume aus Baumärkten untersuchen

Die Ermittlungen waren ins Rollen geraten, nachdem der Bund Naturschutz im Winter 2017 die Nadeln von in Baumärkten verkauften Weihnachtsbäumen hatte untersuchen lassen. Dabei wurden in 13 von 17 Proben Rückstände von Insektengiften gefunden, darunter auch das seit mehr als 15 Jahren verbotene E 605. Dem BN zufolge landen Gifte aus den Pestiziden in Böden und Gewässern, schädigen Insekten und zerstören Lebensräume anderer Nützlinge.