Einsatz fürs Klima: Schüler im Frankenwald machen es vor

"Dieses Seminar lag den Schülern am Herzen, weil sie aus dem Frankenwald kommen und dort der Käfer wütet. Die Schüler sehen das permanent, wenn sie mit dem Bus durchs Land fahren, dass die Wälder leiden", sagt Lena Hofmann. Die Lehrerin steht umgeben von rostbraunem Trockenholz an einem steilen Hang mitten im Frankenwald. Sie hat ein Projekt gegründet, bei dem Jugendliche den von der Politik geplanten Entwaldungstopp direkt vor Ort in die Tat umsetzen.

Frankenwald leidet unter Trockenheit und Borkenkäfern

Hier am Südhang vom Eichenbühl oberhalb von Steinberg im Landkreis Kronach war mal alles voller Wald, doch Trockenheit und vor allem der Borkenkäfer haben ihm in den letzten Jahren den Garaus gemacht. Jetzt wollen die Schüler des Kronacher Frankenwaldgymnasiums hier wieder neue Baumsorten anpflanzen – vor allem Laubbäume, die widerstandsfähiger sind gegen Käfer und Trockenheit.

Schüler eignen sich Wissen über Bäume an

Die 15 Schülerinnen und Schüler absolvieren das Praxisseminar im Rahmen des Biologieunterrichts. Zusammen mit dem Kulmbacher Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten haben sie die Bepflanzung erarbeitet: Welche Baumarten eignen sich? Wie ist der Boden beschaffen? Welche und wie viele Nährstoffe hat er? Und welche Temperaturen herrschen hier?

Fünf Hektar nimmt die Schadensfläche ein, ein Areal so groß wie sieben Fußballfelder. Einen Hektar davon bearbeiten die Schüler. In etwa vier Wochen können sie dann die neuen Bäumchen pflanzen: Stil-, Trauben- und Roteichen, Libanonzedern sowie Hainbuchen.