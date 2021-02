12.02.2021, 19:21 Uhr

Pferd trabt alleine durch München

"Achtung Autofahrer! An der Tivolibrücke kommt ihnen ein Pferd entgegen." So etwas hört man nicht alle Tage im Radio. Am späten Freitagabend ist ein Pferd ohne Reiter durch München gelaufen. Nach rund 20 Minuten wurde es gestoppt.