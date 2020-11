vor etwa einer Stunde

Einsätze für die Bergwacht in Niederbayern am Wochenende

Ein schmerzhaftes Ende haben zwei Wanderausflüge in die Natur am Wochenende in Niederbayern gehabt. In einem Waldstück bei Deggendorf stürzte eine Wanderin und verletzte sich schwer. Auf dem Arbergipfel musst die Bergwacht ein kleines Kind versorgen.