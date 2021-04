Einreiseverbote: Coronavirus gefährdet Grönland-Expedition

Warten auf eine Sondergenehmigung

Die drei Schwabmünchner hoffen jetzt dank einer Sondergenehmigung doch noch nach Grönland reisen zu können. Darüber müssen die grönländischen Behörden entscheiden. Die Ungeduld ist groß, denn die Zeit drängt, sagt Franzi Heim. Sie können die Reise vielleicht bis zu zwei Wochen nach hinten schieben. "Aber dann kommt ja auch der Sommer in Grönland. Und da sind die Eisbedingungen einfach nicht gut, dass wir über das Eis gehen können. Es gibt riesen Schmelzwasser-Flüsse und Seen, die man nicht so gut zu Fuß überwinden kann.“

Falls die drei Abenteurer jetzt verreisen dürfen, dann fliegen sie in die Hauptstadt Nuuk. Dort müssen sie erst für ein paar Tage in Quarantäne. Dann wollen sie von der Ost- bis zur Westküste laufen oder wenn die Windverhältnisse es zulassen, sich mit dem Kite über das Eis ziehen lassen.

Eisbären, Gletscherspalten und extreme Kälte

Die insgesamt 800 Kilometer wollen sie in 45 Tagen zurücklegen. Es ist eine Reise voller Herausforderungen und Gefahren wie Eisbären und Gletscherspalten, sagt Johanna Heim. Auch eisige Winde und Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius kommen auf sie zu - aber das schreckt die erfahrenen Outdoor-Spezialisten nicht ab. "Für mich ist es der sportliche Anreiz, so eine lange Strecke autark unterwegs zu sein. Und mit dem Zusatzgedanken, für die Wissenschaft was Sinnvolles zu leisten", sagt Ruppert Heim.

Und seine Schwester Johanna fügt hinzu: "Man ist total auf sich selber gestellt. Und man merkt aber auch, dass der Körper das kann und dass er sich auf die Bedingungen einstellt. Und das möchte ich gern erleben."