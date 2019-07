Einmietbetrugsprozess: Staatsanwalt für dreijährige Haftstrafe

Im Prozess wegen unter anderem Einmietbetrugs vor dem Landgericht Schweinfurt hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer für den 40-jährigen Angeklagten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Die Verteidigung will für ihren Mandanten eine maximale Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erreichen.

14 unbezahlte Krankenhausaufenthalte

Der Mann ohne Wohnsitz hatte sich zwischen 2015 und 2018 als angeblicher Notfall 14-mal in Krankenhäuser in Lörrach, Bad Hersfeld, Wilhelmshaven, Hannover, Heide, Zwiesel, Grafenau und Bad Griesbach einweisen lassen. In ein Krankenhaus in Bad Neustadt wies er sich als Notfall drei Mal ein und übernachtete dort insgesamt sieben Tage. Hier wurde er auch festgenommen. Er gab laut Gericht jeweils an, privat krankenversichert und krank zu sein und behandelt werden zu müssen. Das war allerdings nicht der Fall. Die Krankenhäuser blieben auf Rechnungen unter anderem auch für Behandlungskosten in Höhe von insgesamt 30.800 Euro sitzen.

Appartement auf Sylt gemietet aber nicht bezahlt

Ein Appartement auf Sylt mietete er für einen ganzen Monat an, ohne zu bezahlen. Er tauchte allerdings dort auch gar nicht auf. Hier entstand Schaden in Höhe von über 2.400 Euro.