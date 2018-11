Einmaliges Schützenmuseum in Illerbeuren säuft immer noch ab

Zwei Jahre ist es her, dass ein massiver Wasserschaden das Gebäude in Illerbeuren im Unterallgäu völlig unter Wasser gesetzt hat. Die Folgen sind noch heute sichtbar: Das Schützenmuseum steht immer noch leer. Denn die Ausstellungsobjekte können natürlich nicht in feuchter Umgebung ausgestellt werden, wie Museumsleiter Wolfgang Ott erklärt: „Dabei geht es um konservatorische Belange, die Objekte hier sind hochsensibel.“

Bayernweit einmaliges Projekt

Es wäre bayernweit einmalig gewesen: Ein Haus, das die Kultur der Schützen präsentiert. Doch die Vitrinen dort stehen noch immer leer. Die alten hölzernen Schützenscheiben sind aus Sorge vor der Feuchtigkeit in einer Halle eingelagert. Die Ausstellung sollte ein Prestigeprojekt sein und den Bogen spannen, von den Bürgerwehren des Mittelalters bis hin zu den modernen Sportvereinen.

4,7 Millionen Euro teuer

Doch das 4,7 Millionen Euro teure Museum hat noch kein regulärer Besucher gesehen. Das ärgert die Schützenvereine, denn sie haben dem Museum 75.000 Euro überlassen, sagt Karl Schnell, Schwabens Bezirksschützenmeister. Doch das Museum ist immer noch nass, trotz mehrfacher Versuche, es trockenzulegen.

Klage eingereicht

Ein Gutachter hat Kondenswasser als Ursache ausgeschlossen, seiner Ansicht hatte entweder Starkregen den Rohbau geflutet oder Grundwasser sickert ins Gebäude. Doch wer Schuld hat, ist immer noch unklar. Inzwischen hat der Bezirk Schwaben Klage am Landgericht Memmingen eingereicht.

Neuer Bezirkstagspräsident erbt das Problem

Für den neuen Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer ein schweres Erbe.

„Im Moment gehen die Anwaltsschreiben hin und her, es werden Gutachter miteinbezogen, es gibt Stellungnahmen auf die Gutachter und ich denke es wird leider noch etwas dauern, bis wir eine Lösung haben.“ Bezirkstagspräsident Martin Sailer

Hinter den Kulissen ist die Rede von drei bis vier Jahren, bis das Museum eröffnet werden kann – im schlimmsten Fall droht der komplette Abriss des Gebäudes.