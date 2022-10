Einmalige Aktion: Miltenberger Gymnasium fährt komplett nach Rom

Es ist ein Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler seines Gymnasiums, sagt Schulleiter Ansgar Stich. Das Johannes-Butzbach Gymnasium in Miltenberg fährt am Samstag geschlossen für eine Woche nach Rom – über 700 Schülerinnen und Schüler und 50 Lehrkräfte. Im Vorfeld wurde gesammelt, denn es sollte nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob der Nachwuchs mitfahren kann.

Riesen-Überraschung für die Schülerinnen und Schüler

"Die Schülerinnen und Schüler haben auf vieles verzichtet in den vergangenen Corona-Jahren. Als ich ihnen in einer Pausenhof-Konferenz verkündete, dass wir alle gemeinsam nach Rom fahren – den Jubel hat ganz Miltenberg gehört. Das war der schönste Moment, den ich als Lehrer bisher hatte. Die Kleinen lagen sich in den Armen und haben getanzt", erzählt Stich.