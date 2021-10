Einmalig in Bayern: Nürnberg hat jetzt eine Stadtbrandrätin

Erstmals wird es in Bayern eine Stadtbrandrätin geben. In Nürnberg übernimmt Claudia Herzog das Ehrenamt von ihrem Ehemann Günter Herzog. Ihr Ehemann muss wegen einer gesetzlichen Altersbeschränkung auf 65 Jahre aus dem Amt ausscheiden, sagte Claudia Herzog dem Bayerischen Rundfunk.

Ehrenamt mit großer Verantwortung

Claudia Herzog ist 45 Jahre alt und derzeit die Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr in Nürnberg. In ihrem neuen Amt vertritt Claudia Herzog als Stadtbrandrätin die Interessen der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber der Berufsfeuerwehr. Als Stadtbrandrätin ist sie bei großen Schadensereignissen auch mit in der Einsatzleitung – etwa wenn Wohnhäuser beim Fund einer Fliegerbombe evakuiert werden müssen. Das Amt des Stadtbrandrates oder der Stadtbandrätin ist ein Ehrenamt.

Prägende Erfahrung als Jugendliche führten sie zur Feuerwehr

Eine prägende Erfahrung mit 17 Jahren sei der Grund für ihr Engagement bei der Feuerwehr gewesen, erzählt Claudia Herzog. Als sie damals mit ihren Eltern nach Hause kam, habe es in ihrem Wohnhaus gebrannt. Überall hätten Feuerwehrautos gestanden. Ihre zwei jüngeren Brüder hätten sich noch in der Wohnung des Mehrfamilienhauses befunden. Sie habe hilflos zusehen müssen. Tatsächlich seien die Brüder aber nicht in Gefahr gewesen.

Frauen und Mädchen bei der Feuerwehr

Trotzdem habe sie das Erlebte so beeindruckt, dass sie mit 20 Jahren in die Feuerwehr eingetreten ist. Damals habe es noch "sehr, sehr, sehr wenige" Frauen in der Feuerwehr gegeben. Das wandele sich aber mittlerweile. Vor allem in der Jugendfeuerwehr gebe es inzwischen immer mehr Mädchen und Frauen. Nun ist sie seit 25 Jahren bei der Feuerwehr und es macht ihr noch immer Spaß. Sie fasziniere vor allem der Teamgeist und anderen Menschen helfen zu können. Ihr Sohn und ihre Tochter seien inzwischen ebenfalls bei der Feuerwehr.