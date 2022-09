Einlass nur mit Impfpass: Hundebadetage in Oberfranken

Ungewöhnliche Badegäste werden am Sonntag im Bayreuther Kreuzsteinbad im Wasser planschen: Die Stadtwerke laden zum Hundebadetag ein. Zwei Jahre lang konnte das tierische Schwimmevent wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Am Sonntag öffnet das Bayreuther Freibad zwischen 10 Uhr und 17 Uhr seine Tore für Vierbeiner und deren Besitzer, aber auch Schwimmer ohne Hund sind willkommen.

Eintrittsgeld wird verdoppelt und gespendet

Der Eintritt in Höhe von 2,40 Euro wird nur für die Tiere fällig. Die Stadtwerke haben angekündigt, die Eintrittsgelder aus eigener Tasche zu verdoppeln und dem Tierschutz zu spenden. Sie weisen zudem darauf hin, dass nur Hunde mit Impfpass und gültiger Tollwutimpfung zum Planschen zugelassen werden. Das Wasser ist übrigens nicht mehr gechlort, um die Gesundheit der Hunde zu schonen. Nach dem Hundebadetag wird das Wasser komplett abgelassen, die Becken und die Technik werden vor der nächsten Freibadsaison gründlich gereinigt.

Hundebadetage auch in Hof, Coburg und Bamberg

In Hof dürfen die Vierbeiner bereits am Samstag mit Anlauf ins Freibadbecken springen. Von 13 Uhr bis 17 Uhr ist für Hunde und deren Besitzer geöffnet. Hunde zahlen fünf Euro Eintritt, die Hälfte davon wird an den Tierschutz gespendet.

In Coburg wird der Hundebadetag mit der Hunde-Messe "Sitz, Platz, Hier!" verknüpft. Sie findet am Samstag und Sonntag im Aquaria statt. Dreimal an den beiden Tagen können sich die Vierbeiner für jeweils eine Stunde im Wellenbad austoben.

In Bamberg öffnet das Freibad Bambados am Sonntag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr für Hunde und deren Besitzer. Hunde zahlen 2,50 Euro Eintritt. Ein Teil davon wird ebenfalls gespendet.