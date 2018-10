12.10.2018, 14:11 Uhr

Einkaufswagen gerammt – zwei Menschen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Dinkelsbühl sind am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger erfasste mit seinem Auto einen Einkaufswagen, in dem ein Kind saß.