Einkaufswagen der Zukunft? Start für den "Smart Shopper"

Auf den ersten Blick sieht die neue Generation der Einkaufswagen, die ein Fürther Supermarkt derzeit testet, gar nicht so viel anders aus als das analoge Vorgängermodell. Am Handgriff des "Smart Shoppers" allerdings prangt ein übersichtliches Display, rechts daneben, am Kabel, steckt ein kleiner Barcode-Scanner zum Einhängen. Im Gestell ist eine sensible Waage verbaut.

Scannst du schon?

Viele Kunden haben noch gar nicht wirklich wahrgenommen, was da seit einer Woche vor den Türen der Fürther Edeka-Filiale steht: Insgesamt 40 "Smart Shopper" warten auf ihre ersten Einsätze. Die Nutzung ist relativ unkompliziert. Auf dem Display wird per "Fingerdruck" der Einkauf gestartet, dann muss jedes Produkt einzeln mit dem Barcode-Scanner erfasst und in den Wagen gelegt werden. Gemüse und Obst werden erst gewogen, dann mit Barcode-Aufkleber versehen und schließlich gescannt. Auf dem Bildschirm werden alle Produkte einzeln angezeigt, Menge und Preis, am Ende steht immer die Gesamtsumme des bisherigen Wageninhalts.

Kein Stress mehr an der Kasse

Ziel des "Smart Shoppers", so die Supermarkt-Geschäftsführerin Lara Stengel, sei vor allem Entlastung an den Kassen. Sowohl für die Kundinnen und Kunden, aber auch für das eigene Personal. Waren müssten nicht mehr umständlich vom Wagen aufs Band und wieder umgekehrt gepackt werden, lange Warteschlagen ließen sich zudem vermeiden. Wer mit dem Einkauf fertig ist, geht an einen der verschiedenen SB-Terminals, scannt per QR-Code und zahlt bar oder per Karte.

"Es vermeidet einfach Stress. Ich bin nicht mehr im Wettstreit, wer ist schneller, die Kassiererin oder ich beim Einpacken der Ware!" Lara Stengel, Geschäftsführerin Supermarkt

250.000 Euro für smarte Einkaufswagen investiert

Seit einer Woche sind die neuen Einkaufswagen einsatzbereit. Noch ist alles eine Art Testphase. Ab Februar soll es dann richtig los gehen mit dem "Smart Shopper", wobei die Einkaufenden stets auch auf die analogen Modelle zurückgreifen können. 5.000 Euro kostet ein Exemplar. Etwa 24 Stunden hält der Akku, aufgeladen werden die "Smart Shopper" über Nacht im Supermarkt.

Kein Personalabbau wegen neuer Technik

Angst vor Personalabbau brauche deswegen wirklich niemand zu haben, betont Supermarktleiterin Lara Stengel. Der "Smart Shopper" sei ein Zusatzangebot, ein Service am Kunden. Entlassen werde deswegen niemand. Im Gegenteil, so Lara Stengel: "Wir könnten jederzeit 15 Personen einstellen. Wir haben immer freie Stellen!“

Schummeln beim Einkauf ist zwecklos

Allzu leicht austricksen lässt sich der intelligente Einkaufswagen übrigens nicht. Scannt der Kunde zum Beispiel nur ein Päckchen Kaffee, legt aber zwei in den Wagen, registriert der "Smart Shopper" den Fehler mittels seiner Waage und zeigt den Fehler an. Produkte, die man doch nicht will, können jederzeit wieder aus dem Einkaufswegen genommen und per Scan aus der Liste entfernt werden.

Die nähere Zukunft wird zeigen, ob sich der "Smart Shopper" im Supermarkt-Alltag bewährt oder doch nur ein Spielzeug für technikaffine Kunden ist.