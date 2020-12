Einkaufen vor dem Lockdown in Oberfranken

In der Bamberger Innenstadt ist es am Montagvormittag zu einem großen Kundenandrang in den Geschäften gekommen. Bei Karstadt, dem größten Kaufhaus in der Innenstadt, bildeten sich bereits um 09.00 Uhr Schlangen vor den Kassen. Auffällig viele Kunden waren in den Buchhandlungen unterwegs. Manche wollten nur ein bestelltes Buch abholen, mussten aber dennoch viel Geduld mitbringen, bis sie an der Reihe waren.

Geschäfte machen Werbung für ihre Online-Shops

Auch vor einem Friseur standen Kunden an und hofften noch auf einen Termin. Manche Geschäfte hatten sich bereits auf einen drohenden Lockdown vorbereitet. So machte etwa ein kleines Modegeschäft an der Eingangstür Werbung für seinen Online-Shop. Dort würden die Kunden weiterhin rund um die Uhr bedient werden.

Der Einkaufsstress in Hof bleibt aus

In Hof dagegen ist den Bürgern bei Inzidenzwerten um die 400 offensichtlich die Lust auf ausgedehnte Einkaufsbummel vergangen. Lange Schlangen vor den Geschäften suchte man dort vergebens. Der Einkaufsstress bleibt aus – auch weil viele Kunden gut organisiert sind und schon in den vergangenen Wochen die Weihnachtseinkäufe erledigt haben.

Gutscheine sind begehrte Geschenke

Dieses Jahr dürften in Hof vermehrt auch die speziellen "Hofer Geschenk-Gutscheine" unter den Christbäumen liegen. Die hat Silvia Gulden vom Stadtmarketing neu aufgelegt. Ihre erste Zwischenbilanz: "Es ist wirklich gut. Wir haben es geschafft, bis jetzt 210.000 Euro für die Hofer Akteure zu sichern. Davon profitieren auch die Branchen, die wieder schließen müssen." Die Gutscheine gelten drei Jahre und sind bei rund 100 Geschäften in Hof einzulösen.