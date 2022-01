Einkaufen ohne Maske – in der Schatzkammer Schupf

Den Großeinkauf im Supermarkt wird der Besuch in der Schatzkammer Schupf nicht ersetzen, das steht fest, aber viele Basics bietet der kleine Laden dennoch: Eier, Mehl, Wurst, Käse, Joghurt, Kartoffeln, Brot, Säfte. Alle Produkte kommen aus der Region rund um Schupf im Landkreis Nürnberger Land. Fast alles ist Bio, von Herstellern aus Mittelfranken. Um ein paar Tage über die Runden zu kommen, reicht es jedenfalls.

Selbstbedienung ohne Maske

Das Prinzip ist einfach. Die Schatzkammer Schupf ist ein Selbstbedienungsladen. Geöffnet rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Einkaufen darf immer nur ein Haushalt, viel mehr Platz wäre auch gar nicht vorhanden. Eine Maske zu tragen, ist somit nicht verpflichtend. Die Schupferin Diana Reichl findet das sehr angenehm. Die junge Mutter wohnt fast gegenüber vom SB-Laden. Einmal pro Woche kauft sie hier ein.

"Als Brillenträgerin ist das schon nervig mit der Maske sonst beim Einkaufen, ständig läuft sie an, muss man nachwischen. Das erspar ich mir hier." Diana Reichl, Kundin

Käse von der Hersbrucker Alb, Tofu aus der Nachbargemeinde, Mehl aus fränkischer Mühle – Diana Reichl packt alles in ihre Einkaufstausche. Bezahlt wird quasi kontraktlos per Geldeinwurf in eine fest installierte Kasse. Wechselgeld zurück gibt es nicht, es wird im Idealfall passend gezahlt. Deshalb sind alle Preise mehr oder weniger rund in der Schatzkammer. Etiketten mit 2 Euro 78 gibt es hier nicht.

Traum vom eigenen Laden im Feuerwehrhaus

Jessica und Bernd Späth haben sich mit dem kleinen Selbstbedienungsladen einen Traum erfüllt. Im Nebenerwerb verkaufen sie hier die Lebensmittel aus der Region. Dafür haben sie in Eigenregie das ehemalige Feuerwehrhaus am Ortsrand gekauft und umgebaut. Beide waren vor Corona erfolgreich in der Veranstaltungsbranche tätig. Als mit Hochzeiten, Geburtstagen und Firmenfeiern kaum mehr etwas zu verdienen war, sattelte das Ehepaar um. Viele Direktvertriebe und Höfe kannte man ohnehin bereits durch den vorherigen Job. Schnell war ein Netzwerk aufgebaut. Jetzt sind Jessica und Bernd Späth eine Art Zwischenhändler, ein Laden quasi zwischen dem Direktvertrieb der Erzeuger und dem Kunden. "Reich werden wir damit nicht", sagt Jessica Späth, aber es mache total viel Spaß und werde super angenommen.

Laden für Nachtschwärmer

Brigitte Güttler wohnt gleich gegenüber von der Schatzkammer, kauft hier regelmäßig ein. "Da ist sogar nachts oft richtig was los!", sagt die Nachbarin. Es sei auf jeden Fall eine Bereicherung für den kleinen Ort, denn einen Supermarkt gebe es hier nicht, allein beim Metzger gebe es Lebensmittel und der habe nur zwei Tage pro Woche geöffnet.

Vertrauen in die Menschheit

Die Tür zur Schupfer Schatzkammer ist nie verschlossen. Der Einkauf funktioniert auf einer Art Vertrauensbasis. "Ein gewisses Grundvertrauen in die Menschheit braucht man da schon!" Sonst könne man nachts nicht mehr gut schlafen. Aber geklaut wurde bisher kaum etwas, freut sich Ladenbetreiberin Jessica Späth. Die Kameras im Laden haben sicherlich auch eine abschreckende Wirkung. Die Einkaufsmöglichkeit ohne Maske hat sich inzwischen über die Ortsgrenzen hinaus herumgesprochen. Die Kunden kommen mittlerweile zum Teil bis aus Nürnberg.