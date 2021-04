Einkaufen im Corona-Hotspot Nürnberg

Mit den neuen Regeln für die Öffnungen im Einzelhandel wollte man den Händlern entgegenkommen. Kunden dürfen wieder die Ladengeschäfte besuchen, brauchen aber einen Termin und einen negativen Corona-Test. Die Regeln gelten aber nur bei einem Inzidenzwert unter 200.

In Nürnberg liegt die Inzidenz allerdings derzeit darüber. Trotzdem haben einige Geschäfte offen, andere sind geschlossen – die Nürnberger Einkaufszone gleicht einem Flickenteppich. "Jeden Tag müssen wir uns auf etwas Neues einstellen", sagt ein Mitarbeiter eines Sport- und Schuhgeschäfts schulterzuckend. Die Türe ist mit einer Plexiglas-Theke verstellt.

Manche haben trotzdem offen

Ein paar Häuser weiter werden Kunden in ein Bekleidungsgeschäft hereingelassen, wenn sie einen negativen Corona-Test nachweisen können. Etliche Kunden seien jeweils für eine halbe Stunde da, sagen Mitarbeitende. Anderswo heißt es wiederum, man warte auf eine offizielle Ansage der Stadt Nürnberg, dass der Laden wieder geschlossen werden muss.

Wenig los in den Geschäften

In einem anderen Geschäft dürften ebenfalls Kunden rein. Aber: "Es ist aber noch kein einziger gekommen", sagt ein Mitarbeiter am Empfang. Vielen Kunden ist die Lust auf Shopping scheinbar vergangen. In der Innenstadt sind nur vereinzelt Menschen unterwegs. Und auch bei einem großen Fahrradhändler im Nürnberger Stadtteil Sandreuth ist vergleichsweise wenig los. Trotz Fahrrad-Boom hält sich der Kundenandrang in Grenzen: Für die gesamte Woche waren bis zum Mittag gerade einmal 50 Terminanfragen eingegangen.

Eine Stunde Warten im Testzentrum

Ein wichtiger Bestandteil der neuen Einzelhandels-Strategie sind die negativen Tests. Um genügend Kapazitäten zu haben, ist im ehemaligen Nürnberger Einkaufszentrum Citypoint seit heute extra ein Schnelltest-Zentrum eingerichtet worden, wo etwa 25 Menschen pro Stunde getestet werden können. Wartezeiten ließen sich aber zumindest am Montagvormittag nicht vermeiden. "Eine Stunde habe ich dort Zeit verloren", schildert eine Frau, die beim Anstehen immer nervöser wurde. Ihr Termin im Kleidungsgeschäft drohte zu verstreichen.