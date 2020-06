Einkauf ohne Maske: Streit eskaliert in Würzburger Supermarkt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat am Samstagabend um 18:30 Uhr in der Würzburger Kaiserstraße: Der 24-Jährige Kunde betrat einen Supermarkt ohne die vorgeschriebene Gesichtsmaske. Darauf angesprochen, wurde der Betrunkene aggressiv und weigerte sich, das Geschäft zu verlassen.

Bierflasche trifft Kundin am Kopf

Eine Sicherheitskraft zog den Mann aus dem Laden. Hierbei schlug der Beschuldigte den Security-Mitarbeiter und zerriss dessen T-Shirt. Vor dem Supermarkt angekommen, zerschlug der 24-Jährige eine Bierflasche und warf diese in das Geschäft. Die Flasche traf eine Kundin am Kopf.

Fast zwei Promille im Blut

Der junge Mann flüchtete, konnte aber wenig später von der Polizei in der Eichhornstraße festgenommen werden. Ein Alkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab über 1,8 Promille. Da der junge Mann zuletzt diverse Straftaten begangen hatte, ordnete ein Staatsanwalt an, dass er einem Richter vorgeführt werden soll. Dieser soll klären, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.

Suche nach verletzter Kundin

Die Polizei in Würzburg bittet Zeugen, sich telefonisch zu melden (0931/4572230). Vor allem sind Hinweise zur Kundin, die die Flasche an den Kopf bekommen hat erbeten. Die Frau hatte nach der Tat den Supermarkt verlassen.