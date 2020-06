Einjähriger Bub auf Bauernhof in Langweid überfahren und getötet

Ein einjähriges Kind ist am Montagmittag, 22.6., auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Langweid ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag, 23.6. mitteilte, war eine 63-jährige Familienangehörige mit ihrem Auto rückwärts auf dem Hof gefahren. Dabei übersah die Frau den kleinen Jungen, erfasste und überrollte ihn.

Trotz Wiederbelebung ist das Kind gestorben

Der Notarzt leitete noch vor Ort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg gebracht. Dort starb der einjährige Bub wenig später an seinen schweren Verletzungen. Die Familie wurde von einem Kriseninterventionsdienst betreut.