Corona-Impfung bleibt in Bayern eine Kassenleistung

Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, soll das auch künftig kostenfrei können. So will es Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Während in einigen Ländern noch diskutiert wird, steht in Bayern fest: Die Kassen kommen weiter für die Impfung auf.