Einigung am Kornberg: Fichtelgebirgsverein zieht Klage zurück

Im Streit um den Ausbau des Mountainbike-Tourismus am Großen Kornberg im Fichtelgebirge zeichnen sich Lösungen ab. Der Fichtelgebirgsverein (FGV) hat seine Klage gegen die Wegeführung zurückgezogen. Das erklärten Vertreter des Fichtelgebirgsvereins und der Landkreise Hof und Wunsiedel am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Kornberg.

Bauarbeiten am Großen Kornberg ruhen

Nach BR-Informationen laufen auch zudem Gespräche der beiden Landkreise mit dem Landesbund für Vogelschutz für eine außergerichtliche Lösung. Seit der Einreichung der LBV-Klage im September beim Verwaltungsgericht Bayreuth ruhen die Bauarbeiten für die umstrittenen Trails. Der Fichtelgebirgsverein und die Landkreise Hof und Wunsiedel haben bei der Nutzung von Teilen des Fränkischen Gebirgswegs einen Kompromiss gefunden, betonen beide Seiten nun.

Damit sich Wanderer und Biker nicht in die Quere kommen

An den Gesprächen waren auch Vertreter der Mountainbike-Szene im Fichtelgebirge beteiligt. Auf dem sogenannten "Nordweg", der Teil dieses 400 Kilometer langen Qualitätswanderwegs ist, sind nun am Kornberg sogenannte "Bypässe" geplant.

Diese sollen an mehreren Stellen in rund 50 Metern Entfernung vom Fränkischen Gebirgsweg angelegt werden, damit sich Wanderer und Mountainbiker an besonders engen Stellen nicht in die Quere kommen. Diese "Bypässe" müssen noch endgültig von den Fachbehörden genehmigt werden.

Siegel "Qualitätswanderweg" nicht gefährden

Vereinbart wurde nach Angaben des Fichtelgebirgsvereins außerdem, dass ein ökologischer Bauleiter die Arbeiten für den geplanten Mountainbike-Park im Bereich des Kornberglifts begleitet. Dessen Arbeit würde durch die Naturschutzfachkräfte des FGV unterstützt.

Hauptvorsitzender Rainer Schreier betonte, der FGV habe die Pläne für ein Angebot an Mountainbike-Touristen von Anfang an unterstützt - unter der Voraussetzung, dass dies unter der "größtmöglichen Berücksichtigung der Naturschutzbelange" stattfinde und die Auszeichnung "Qualitätswanderweg" für den Fränkische Gebirgsweg nicht gefährde.

Der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) und sein Wunsiedler Amtskollege Peter Berek (CSU) sind zuversichtlich, dass das Tourismus-Projekt umgesetzt werden kann. Zu Informationen des BR, dass auch Gespräche mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) für eine außergerichtliche Einigung im Streit um den Mountainbike-Park laufen, wollten sich weder die beiden Landkreise noch der LBV äußern.

Eine App für naturgerechtes Mountainbiken

Der LBV hatte unter anderem den Ablauf der Umweltverträglichkeitsprüfung kritisiert. Durch den Mountainbike-Park soll der seit Jahrzehnten bestehende Lift ganzjährig genutzt werden können. So soll der Kornberg nicht nur im Winter Anziehungspunkt für Skifahrer sein, sondern auch im Sommer für Radtouristen.

Geplant ist darüber hinaus ein interaktiver Parcours: Über eine App könnten sich die Mountainbiker Videos von den geplanten rund 30 Kameras entlang der Trails direkt auf ihre Handys schicken lassen. Damit sollen die Sportlerinnen und Sportler nicht nur an ihrem technischen Fahrstil feilen, sondern auch naturgerechtes Fahren trainieren können, so der Zweckverband Kornberg.

Sechs Millionen Euro werden am Kornberg investiert

Für das Tagesticket kalkuliert der Zweckverband 35 Euro pro Person. Der Zweckverband ist ein Zusammenschluss der beiden Landkreise Hof und Wunsiedel und mehrerer Kommunen rund um den Großen Kornberg. Insgesamt sollen rund sechs Millionen Euro in die Umgestaltung des Naherholungs- und Tourismusgebiets am Großen Kornberg investiert werden.

Entstanden ist bereits direkt an der Skipiste das neue Kornberghaus mit Platz für Gaststätte, Bergwacht und Radverleih. Allerdings wurde aufgrund der Corona-Pandemie noch kein Pächter gefunden. Momentan laufen Gespräche mit Interessenten, teilte das Landratsamt Hof auf BR-Anfrage mit.

Auch Befürworter des Bike-Parks klagt vor Gericht

Neben der jetzt zurückgenommenen Klage des Fichtelgebirgsvereins und der Klage des LBV liegt beim Verwaltungsgericht Bayreuth auch noch die Klage einer Privatperson vor, so ein Gerichtssprecher. Diese Privatperson ist aber nicht Gegner des Mountainbike-Parks, sondern offensichtlich Befürworter - denn die Klage richte sich gegen geplante Beschränkungen für den Radsport am Kornberg, so ein Gerichtssprecher auf Anfrage.