Bayerns Kommunen erhalten 11,3 Milliarden Euro vom Freistaat

765 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr will die Staatsregierung im kommenden Jahr den Kommunen als Finanzausgleich bezahlen - das ist ein Plus von 7,2 Prozent, wie Finanzminister Albert Füracker (CSU) betont hat: "Der Freistaat Bayern bleibt ein sicherer Anker für die bayerischen Kommunen", sagte Füracker.

Skeptischer zeigte sich Städtetagspräsident Markus Pannermayr (CSU). Er nannte das an diesem Samstag ausgehandelte Ergebnis einen "tragfähigen Kompromiss". Die Kommunen hatten mehr gefordert, getrieben von der Sorge vor Defiziten und explodierenden Kosten im Öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäusern, Stadtwerken und Flüchtlingsunterbringung.

Füracker: Eine Milliarde Euro für Bauten wie Schulen und Kitas

Ein kräftiger Impuls werde vor allem bei den Investitionen gesetzt, sagte Finanzminister Füracker: Für den kommunalen Hochbau und damit auch für den Schul- und Kita-Bau stehe gut eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Die Mittel für die Härtefallförderung für den Bau von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen erreichten mit 150 Millionen Euro einen neuen Höchstwert. Die Mittel für die Krankenhausfinanzierung und die Investitionspauschale verbleiben aber auf dem Niveau von 2022.

Aiwanger will mehr Geld vom Bund

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) lobte die Einigung, forderte aber vom Bund dringend "zeitnah" Unterstützung, da trotzdem für "Kommunen und insbesondere ihre Stadtwerke Zukunftsrisiken" blieben.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sprach von einem "äußerst schlagkräftigen kommunalen Finanzausgleich", der beweise, dass die Staatsregierung trotz der "gravierenden Unsicherheiten", die aus dem Ukraine-Krieg resultierten, den Kommunen ein treuer Partner sei.

Bezirke, Städte und Gemeinden kämpfen mit Inflation

Städtetagsvorsitzender Pannermayr wies darauf hin, dass die Kommunen wegen der absehbaren Kostensteigerungen vor schwierigen Haushaltsberatungen in ihren Gremien stehen. Der Präsident des Bayerischen Bezirkstags, Franz Löffler, erklärte, der Konsolidierungsdruck in allen Haushalten wachse durch steigende Aufgaben und der "absehbar schwieriger werdenden Steuereinnahmesituation." Deshalb würden die Bezirke in den kommenden Jahren höhere Zuweisungen benötigen. Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin (CSU), sagte, dass die Verhandlungen "schon deutlich geprägt von der Sorge vor kommenden Rückgängen" gewesen seien.