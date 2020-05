Einigkeit in Traunstein: Stadtrat nimmt Millionengeschenk an

In seiner letzten Sitzung in alter Zusammensetzung hat der Stadtrat in Traunstein am Donnerstagnachmittag einstimmig zugestimmt, dass er ein Geschenk eines reichen Bürgers in Millionenhöhe annehmen will.

Der Spender ist sehr krank und möchte, dass sein Vermögen an seine Heimatstadt geht. Allerdings hat er in einem notariellen Vertrag erklärt, wie das Geld verwendet werden soll.

Annahme der Millionen erst nach Prüfung

CSU-Stadtrat Karl Schulz ging noch einmal auf die Gründe für die bisherige Nichtzustimmung zu dem Geschenk ein. Die Millionenspende sei in der nichtöffentlichen Sitzung Ende Februar nicht abgelehnt worden, sondern man wollte sich vielmehr die Bedingungen nochmals von dem Notar erklären lassen. Außerdem fühlten sich damals manche Stadträte von dem Notarvertrag überrumpelt. Schulz wertete die Wünsche des Millionärs und seines Umfelds allerdings "als Einflussnahme auf Mandatsträger".

Heimathaus soll attraktives Museum werden

Das Vermögen des Stifters, das die Stadt erhält, soll nun unter anderem für den Ausbau und Renovierung des Heimathauses verwendet werden, um dieses "zu einem hochattraktiven Museum für den Chiemgau" zu machen. Wieviel Millionen Traunstein erhält, ist noch unklar, da die Vermögenswerte (vermutlich Aktienpakete) erst "verflüssigt werden müssen".

Freunde des Geldgebers enttäuscht

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen Burgi Mörtl-Körner bedankte sich - wie auch andere Stadträte - bei dem großzügigen Spender und versicherte, dass man sich sehr über das Geld freue. Nach der einstimmigen Annahme des Geschenks verließen die Freunde des schwerkranken Geldgebers die Sitzung und äußerten vor der Klosterkirche Unmut, dass dem Geschenk erst heute, im zweiten Anlauf, zugestimmt wurde.

Die Sitzung vor der neuen Amtsperiode wurde vom 2. Bürgermeister Hans Zillner (CSU) geleitet, da Oberbürgermeister Christian Kegel (SPD) im Urlaub ist. Der neue Traunsteiner Oberbürgermeister Christian Hümmer (CSU) tritt am ersten Mai offiziell sein Amt an.