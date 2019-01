Einige Bewohner von Sachrang müssen Gebäude verlassen

In Sachrang im Priental müssen Bewohner von mehreren Gebäuden in der Spitzsteinstraße ihre Häuser verlassen. Die Bewohner hatten sich erst am Sonntag bei der Feuerwehr gemeldet. Eine Überprüfung am Nachmittag ergab, dass die Schneelast auf den Dächer zu hoch ist, teilte das Landratsamt mit.

Gebäude zum Teil nicht bewohnt

Betroffen sind 14 mehrstöckige Gebäude, die zum Teil unbewohnt sind. Bei ihnen handelt es sich um Zweitwohnsitze. Wie viele Bewohner insgesamt aufgefordert werden, ihre Häuser aus Sicherheitsgründen zu verlassen, ist noch offen. Bekannt ist bislang dass 15 Personen zugestimmt haben, in einer Ferienwohnanlage zu übernachten. In 23 Wohnungen waren die Bewohner nicht bereit, die Wohnungen zu verlassen, wie am Abend mitgeteilt wurde.

Die Gebäude in der Spitzsteinstraße werden am Montag von Firmen geräumt.

Schneizlreuzth nicht mehr zugänglich

Die Gemeinde Schneizlreuth im Berchtesgadener Land ist so gut wie von der Außenwelt abgeschnitten. Der Ort ist nur mehr von österreichischer nicht mehr von deutscher Seite zu erreichen. Damit ist das kleine deutsche Eck von Lofer nach Bad Reichenhall nicht mehr passierbar.

Auch die Fahrt von Unterjettenberg nach Reichenhall ist zur Zeit nicht mehr möglich, weil die Straße beidseitig gesperrt ist. Es wird befürchtet, dass Schneebretter auf die B21, die von Reichenhall nach Lofer führt, abgehen könnten.