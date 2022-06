Einheitliche Tarife für mehr öffentlichen Nahverkehr in Bayern

Das 9-Euro-Ticket ist beliebt, nicht nur weil es billig ist, sondern auch weil es einfach ist und deutschlandweit gilt. Das zeigt sich nach knapp zwei Wochen 9-Euro-Ticket auch in Bayern. Der MVV etwa meldet eine gestiegene Anzahl von Fahrgästen durch das 9-Euro-Ticket, vor allem auf den Hauptrouten. Für Fahrgäste sind Verbünde interessant, weil sie meist zu einem günstigeren Ticket führen und mehr Fahrmöglichkeiten bieten. Es gibt einfach mehr fürs Geld.

Verkehrsverbünde sollten wachsen

Die bayerischen Großstädte München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Würzburg haben ihren Verkehrsverbund. Meist dabei sind Umlandgemeinden, oft sogar ganze Städte und Landkreise, so wie bei Bayerns größtem Verkehrsverbund, dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN). Vor allem an den Rändern wollen die Menschen, dass ihr Gebiet auch dazu gehört. So laufen schon länger Beitrittsanträge zum MVV, beispielweise will die Stadt Landshut auch dazugehören. Die Stadt Amberg und der Landkreis Amberg-Sulzbach sind beim VGN untergeschlüpft. Der Landkreis Cham ist beim Regensburger Verkehrsverbund dabei. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen allerdings gibt es mehrere Ticketsysteme für Bus und Bahn, kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn.

Sarnowski warnt vor Rückkehr in die "Tarif-Kleinstaaterei"

Das 9-Euro-Ticket nimmt der bayerische Grünenchef Thomas von Sarnowski zum Anlass und schlägt fünf Verkehrsverbünde für Bayern vor: "Bayern darf nicht wieder in die Tarif-Kleinstaaterei zurückfallen. Wir Grüne wollen die verschlafene Verkehrspolitik der CSU beenden und fünf flächendeckende Verkehrsverbünde für ganz Bayern schaffen. Das ist ein ganz grundlegender Schritt, damit auch die Menschen auf dem Land günstig, bequem und verlässlich mit Bus und Bahn fahren können." Er fordert also weniger und dafür größere Verbünde und ein besseres Angebot auf dem Land.

Bernreiter verweist auf Einführung eines Landestarifs ab 2023

Der neue bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter widerspricht von Sarnowski: "Eine zwangsweise Zusammenlegung der gut funktionierenden Verbünde in Bayern in fünf große Einheiten würde den ländlichen Raum schwächen und die bewährten Lösungen vor Ort zerschlagen," sagte er auf BR-Anfrage.

Mit den Plänen für ein bayernweit durchgängiges E-Ticket solle das Tarifsystem darüber hinaus im öffentlichen Nahverkehr wirksam vereinfacht werden, verspricht das Verkehrsministerium. "Damit werden Fahrgäste nach dem Prinzip 'ein Klick – ein Ticket' in ganz Bayern unterwegs sein können, auch über Verbundgrenzen hinweg." Hierfür plane das Verkehrsministerium die Einführung des Landestarifs "bereits schrittweise ab 2023", so Bernreiter.

Laufende Studien zeigen großes Interesse bei Landkreisen

Derzeit gibt es insgesamt zehn Erweiterungsstudien für bestehende Verbünde oder die Gründung neuer. So für den Münchner MVV, den Nürnberger VGN und den AVV Augsburg eine Mainfrankenstudie, eine Gründungsstudie Donauwald und mehrere weitere Studien. Besonders weit ist die Studie zur MVV-Erweiterung, sie läuft seit zweieinhalb Jahren. Federführend dabei ist der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen: Zehn Landkreise und kreisfreie Städte um München beteiligen sich. Alle finden es sinnvoll. Jetzt werden die Kosten für den Freistaat und die Kommunen ermittelt. Denn bisher gelten ja verschiedene Tickets, über die die Verkehrsunternehmen bezahlt werden. Nach einem Verbundbeitritt müssen die Kosten neu verteilt werden.

Ausgleichsleistungen werden derzeit berechnet

Für die bisherigen Partner im öffentlichen Nahverkehr in der Region wird ein Ausgleich nötig. Wie der gerecht ausfallen soll, wird berechnet und diskutiert. Ein Verbundticket ist grundsätzlich billiger als Einzeltickets und Fahrgäste können eben im ganzen größeren Verbundraum fahren.

Es können schnell mehrere Millionen Euro an Kosten zusammenkommen, wenn zum Beispiel darüber hinaus auch noch Takte verbessert werden sollen. Wenn die Kosten bekannt sind und die Finanzierung steht, müssen die politischen Gremien zustimmen, also Stadträte und Kreistage. Denn die Kosten steigen auf jeden Fall an bei einem größerem Verbund, allerdings nicht zwingend für die Fahrgäste und insgesamt könnte der Nutzen bei Weitem überwiegen. Weil sich die Einsicht langsam verbreitet, dass eine Verkehrswende nur gelingt, wenn deutlich mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, ist der Trend hin zu Verbünden momentan so stark - auch und gerade in Bayern.