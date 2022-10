Einheit für Tier- und Lebensmittelsicherheit: Hakt es noch?

Die Schlagkraft ist groß: Tierärztinnen, Agraringenieure und Lebensmittelchemiker – aber auch Juristinnen und – falls nötig -Vollzugsbeamte: Sie alle rücken im Team an, wenn ein Großbetrieb kontrolliert wird. Seit dem Allgäuer Rinderskandal überprüft die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (kurz: KBLV) auch Rinderzüchter und Milchviehbetriebe ab einer Größe von 600 Tieren - und zwar regelmäßig und unangemeldet, wie KBLV-Chefin Claudia Thielen erklärt. Inzwischen gibt es die Einheit seit fünf Jahren.

Die KBLV sorge dabei etwa dafür, dass Missstände schnell abgestellt würden. "Und wir sind so aufgestellt, dass wir dann wirklich am Ball bleiben können", so Thielen. "Wir erhöhen die Kontrolldichte, bis die Verstöße ganz nachhaltig abgestellt sind. Und im Nachgang sanktionieren wir auch."

Bis zu 25.000 Euro Bußgeld

Im Extremfall kann ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro betragen. Bei schweren Verstößen - etwa gegen das Tierschutzgesetz - droht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Der Alltag der Kontrolleurinnen und Kontrolleure besteht aber eher aus geringfügigen Verstößen. Das zeigt unter anderem die Lebensmittelverarbeitung. "Typisches Beispiel ist die verschmutzte Fuge in Betrieben, die sehr hygienisch arbeiten müssen. Das sind eigentlich Bagatellen - aber auch die finden wir, die dokumentieren wir. Auch die lassen wir natürlich abstellen“, so die KBLV-Chefin.

Nimmt man alle Beanstandungen der KBLV zusammen, hat es letztes Jahr jeden zweiten Betrieb getroffen. Allerdings: Gesundheitsschädlich waren im Schnitt nur knapp 0,4 Prozent der Lebensmittelproben in Bayern. Beim Tierschutz stellte die Behörde 2021 genau 100 Verstöße fest. Sie leitete insgesamt 35 Bußgeldverfahren ein, in 22 Fällen ging das Ganze an die Staatsanwaltschaft.

Zum fünfjährigen Bestehen der KBLV zeigte sich Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern zufrieden: "Natürlich, es gibt keinen hundert prozentigen Schutz, den gibt es nirgendwo im Leben. Und man muss sagen, da ist Bayern mit einer 99 Prozent-Quote immer ganz oben dabei. Und es zeigt auch, dass diese Teams gut funktionieren."

KBLV zunächst mit Startschwierigkeiten

Die KBLV kann mit ihren mehrköpfigen Expertenteams Großbetriebe umfangreicher kontrollieren als früher die kleineren Teams der Landratsämter. Und sie sind unabhängiger von möglichen Rücksichtnahmen vor Ort. Rund 820 Großbetriebe vom Lebensmittelerzeuger bis zum Schweinmäster stehen auf der Liste der Kulmbacher Behörde mit ihren 120 Mitarbeitern.

In der Anfangsphase wehrten sich manche Betriebe bei Beanstandungen allerdings erfolgreich mit dem Argument, die KBLV sei für sie gar nicht zuständig. Es fehlte schlicht die rechtssichere Definition, ab welcher Produktionsmenge oder Betriebsgröße die bayernweiten Prüfer anrücken dürfen. Die Staatsregierung besserte nach - mit einer neuen Verordnung, die nun Lebensmittelmengen und Viehbestand definiert.

Grünen fordern mehr Standorte

Rosi Steinberger von den Grünen, Vorsitzende im Verbraucherausschuss des Bayerischen Landtags, sieht trotzdem noch Luft nach oben. Sie fordert unter anderem, dass die KBLV in allen sieben Regierungsbezirken vertreten ist. Dann, so die Überlegung, hätten die Prüfteams kürzere Anfahrtswege zu ihren Betrieben und könnten enger mit Kontrolleuren in der Region zusammenarbeiten. Bisher sind es vier Standorte in Bayern.

Letztendlich müsse man abwarten, was wieder für Lebensmittel- oder Tierschutzskandale aufkommen, sagt Steinberger. Denn die erste Reaktion von der Staatsregierung sei es bisher immer gewesen, die KBLV zu verändern: "Entweder kam ein neuer Standort dazu - wir haben jetzt schon vier Standorte statt zwei zu Beginn - oder es kamen neue Zuständigkeiten dazu, wie zum Beispiel, dass sie für die Milchviehbetriebe plötzlich zuständig waren."

Rosi Steinberger hätte lieber gleich eine größere Kontrollbehörde für Großbetriebe geschaffen. Damit die Wahrscheinlichkeit eines neuen Bayern-Ei oder Tierskandals noch ein wenig geringer wird."