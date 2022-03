Eingesperrt während Corona – zur Pandemie hinter Gittern

244 ausschließlich männliche Häftlinge sitzen derzeit in der JVA in Kempten. Auch ihr Leben, ihren Alltag hat die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren stark verändert. Obwohl für viele hier Begriffe wie "Ausgangssperre" oder "Kontrolle" schon vor der Corona-Pandemie zum Alltag gehörten – und das oft jahrelang – leiden viele der Inhaftierten noch immer unter der Pandemie und den dazugehörigen Maßnahmen. Wir haben hinter Gittern nachgefragt.

Lockdown im Gefängnis

Unsicher nimmt der junge Mann hinter der großen Plexiglasscheibe Platz. 33 Jahre alt sei er – wie er erzählt. Er hat Angst, erkannt zu werden – dann, wenn er wieder draußen ist. Deshalb möchte er nicht gefilmt werden, auch seine Stimme soll nicht aufgezeichnet werden.

Am schlimmsten sei es zu Beginn der Pandemie gewesen, erzählt er. Im März 2020 ging auch die JVA Kempten in den kompletten Lockdown: Drei Monate lang wurden alle Besuche gestrichen, über mehrere Wochen die tägliche Arbeit und Gruppenangebote wie Sport oder das gemeinsame Kochen hinter Gittern stark reduziert. Jeder Häftling verbrachte fast den kompletten Tag allein, eingeschlossen in der Zelle. "Einfach sinnloses In-der-Zelle-Sitzen – wer will denn das?!", fragt er. Er selbst saß bereits mehrfach hinter Gittern, kennt den Alltag im Gefängnis auch ohne Corona.

Anja Ellinger leitet seit 2014 die beiden Justizvollzugsanstalten in Kempten und Memmingen. Zum einen setze sie alles daran, das Virus draußen, vor den Gefängnismauern zu lassen – sagt sie. Doch die Gefangenen komplett abzuschotten, sei auch keine Lösung. "Es gibt ja auch eine Zeit nach der Inhaftierung, und da ist man darauf angewiesen, dass man wieder zu den Angehörigen zurückkann, da muss natürlich die Bindung aufrechterhalten werden während der Inhaftierung", sagt Ellinger. Deswegen sei der Kontakt zu den Angehörigen sehr wichtig. Auch deshalb läuft der Alltag mittlerweile wieder relativ normal – mit Maskenpflicht für Häftlinge und Angestellte.

Noch kein Corona-Ausbruch hinter Gittern

Bislang sind die beiden Gefängnisse in Kempten und Memmingen verhältnismäßig gut durch die Pandemie kommen. Anders als in anderen Gefängnissen gab es hier bis jetzt keinen Corona-Ausbruch hinter den Mauern. Entscheidend sind laut Ellinger dafür zwei Dinge: Zum einen darf jeder der rund 150 Bediensteten sieben Tage lang nicht mehr zur Arbeit erscheinen, sobald er als Kontaktperson gilt – zum anderen wird jeder neue Häftling erst einmal für zwei Wochen isoliert. "Es sind einige Gefangene zu uns gekommen, die haben Corona mitgebracht. Und die sind dann quasi die ersten 14 Tage bei uns gesund geworden, das war wirklich das Ausschlaggebende", glaubt Ellinger. Doch Sorgen mache man sich vor allem um die draußen – sagt der Häftling. Also um Familie und Verwandtschaft. "Man fühlt sich irgendwie abgeschottet, bekommt ja auch nicht immer alles mit, kann nicht einfach mal schnell anrufen", erzählt er. Das bestätigt auch Markus Martin. Seit 2011 arbeitet er als katholischer Seelsorger in der JVA. "Was schon zugenommen hat, sind die Sorgen um die Familie. Da ist die Frage: Wie geht’s denen, wie stehen die das durch? Da ist schon große Sorge und Angst da", sagt Martin.

TV und Skype als Vorteile der Pandemie

Doch die Pandemie habe für die Gefangenen auch Vorteile gebracht. Jeder Häftling hat nun einen kostenlosen Fernseher in seiner Zelle – die sonst dafür fälligen 20 Euro pro Monat bleiben damit für Einkäufe. Und: Neben ausgeweiteten Telefonzeiten wurde in allen bayerischen Gefängnissen sogar Skype für Videoanrufe installiert. Jeder Häftling darf jetzt zweimal im Monat für jeweils eine Stunde skypen oder telefonieren. Gut vor allem für diejenigen, deren Verwandte weit weg oder sogar im Ausland leben.

Plexiglasscheibe statt Umarmung

Eine große Einschränkung gibt es aber noch immer: Zwar dürfen jetzt wieder drei Personen gleichzeitig einen Häftling besuchen, doch alle Besuche finden ohne Körperkontakt statt, der Häftling bleibt hinter einer großen Plexiglasscheibe. "Da fehlt schon was, wenn man seine Angehörigen sieht, sie aber nicht berühren kann", sagt der Häftling. Natürlich fehle ihm das beim Besuch seiner Mutter – doch viele seiner Mitgefangenen haben kleine Kinder. Die würden deshalb oft lieber gleich nur skypen oder telefonieren, bevor sie sich vor die Plexiglasscheibe setzten.

Das bestätigt auch Seelsorger Martin. "Es gibt nicht die Möglichkeit, einander in den Arm zu nehmen, und dergleichen mehr, das bedrückt viele. Dazu kommt, dass einfach Gruppenangebote, wie die Vater-Kind-Gruppe, die wir seit 2014 hier haben, seit zwei Jahren nicht mehr stattfinden kann. Darunter leiden Familien massiv, vor allem die Kinder", sagt Martin.

Corona erschwert die Rückkehr ins "Leben danach"

Auch bei der Frage nach dem "Danach" spielt die Pandemie laut Seelsorger Markus Martin eine Rolle: "Die Frage ist, wie bekomme ich einen Job, eine Wohnung, wenn ich rauskomme. Natürlich ist das coronabedingt jetzt noch schwieriger, weil natürlich die Ausgangsmöglichkeiten für die Häftlinge – dass vielleicht mal eine Wohnungsbesichtigung, ein Vorstellungsgespräch stattfinden kann – massiv eingeschränkt sind", erzählt Martin.

Für den Häftling stellen sich solche Fragen noch nicht. Drei Jahre lautet seine Strafe. Er hofft jetzt vor allem, dass die Gruppenangebote und vor allem sein Kraftsport trotz der hohen Infektionszahlen weiter angeboten werden. "Das ist schon mein Highlight, drei Mal pro Woche darf ich in den Kraftraum. Ein geregelter Ablauf ist so wichtig, da vergeht die Zeit viel schneller", erzählt er.