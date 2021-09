Eingeschränkter Unterricht für Kinder von Testverweigerern

Diese Woche hat eine BR-Recherche über eine illegale Schule im Landkreis Rosenheim für Schlagzeilen gesorgt: Dort soll eine Lehrerin mit einer russischen Stiftung, die mutmaßlich den Querdenkern nahesteht, eine illegale Schule auf einem alten Bauernhof gegründet haben. Rund 50 Kinder und Jugendliche wurden dort seit Schuljahresbeginn unterrichtet. Viele dieser Eltern waren offenbar sogenannte "Testverweigerer" – also Eltern, die mit den vorgeschriebenen Corona-Tests in Schulen nicht einverstanden sind.

Diese "Testverweigerer" gibt es aber auch an anderen Schulen: Etwa eine Mutter von zwei Schulkindern im Umland von München. Sie möchte nicht erkannt werden, deshalb wird ihr Name hier nicht genannt. Als sie hörte, dass auch in diesem Schuljahr an den Schulen Corona-Tests für ihre Kinder vorgeschrieben sind, war ihre erste Reaktion: "Dass ich das auf keinen Fall mittragen möchte, und die Kinder nicht in die Schule schicken möchte, wenn sie getestet werden müssen."

Mutter: Test "Eingriff in den Körper" des Kindes

Der Grund für ihre Ablehnung waren Bedenken wegen der Tests: Ein Stäbchen in die Nase oder in den Rachen sei ein Eingriff in den Körper: "Machen die Kinder das selber? Wie erleben die Kinder das?" Die Tests seien nicht selbstverständlich für die Kinder, und der sterile Raum, in dem die Kinder getestet werden, könne verängstigend wirken.

Sie musste sich entscheiden: ihre Kinder die Schul-Tests machen lassen oder nicht – eine Wahl, die Konsequenzen hat. Das bayerische Kultusministerium schreibt vor, dass Schülerinnen und Schüler, deren Eltern die Corona-Tests ablehnen, keinen Zutritt zur Schule haben und in den Distanzunterricht müssen. Die Schulen müssen aber die Testverweigerer-Kinder nur soweit in Distanz unterrichten, wie es – so wörtlich- "der Schule möglich ist".

Viele Schulen bieten keinen Distanzunterricht mehr an

Doch die meisten Schulen bieten gar keinen täglichen Online-Unterricht mehr an. Schulleiterin Angelika Thuri-Weiß berichtet: Auch an einer Mittelschule in München gab es ein paar Eltern, die zunächst die Tests aus unterschiedlichen Gründen ablehnten. Bedenken gegen die verwendeten Stoffe, Nasenbluten nach den Tests, oder "dass man einfach sagt, Corona gibt’s nicht." Die meisten Probleme habe die Schulleitern jedoch via Mail oder im persönlichen Gespräch aufklären können.

Tatsächlich sind es immer nur vereinzelt Schüler und Eltern, die die Corona-Tests an Schulen ablehnen. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht, teilt das Kultusministerium auf Anfrage mit. Es dürfte aber eine kleine Minderheit sein. Und dennoch: an der Schule der Mutter zweier Kinder im Münchner Umland sind es immerhin acht von insgesamt knapp 280 Schülerinnen und Schüler. Der Schulleiter dieser Schule möchte ebenfalls seinen Namen nicht in einem Artikel lesen. Er sagt: "Mit diesen Schülern, die jetzt zu Hause sind, verfahren wir so wie mit länger erkrankten Schülern."

Kinder bekommen Material, aber keinen Online-Unterricht

Das bedeute, sie bekämen Material von der Schule - aber mehr sei nicht möglich. "Weil wir müssen uns ja auch um die Kinder kümmern, die in die Schule gehen." Für die Kinder, deren Eltern einen Test verweigern, sei "nicht ein Online-Unterricht, wie es vorher war, sondern eben nur ein material-gebundenes Lernen möglich."

Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind zwar nicht komplett aus dem Schulleben verschwunden, aber sie sind nur noch schwer zu erreichen. Der Schulleiter möchte die "Testverweigerer-Eltern" nicht alle in eine Schublade stecken, aber es seien sicherlich Eltern, die die jetzigen Corona-Maßnahmen kritisch sehen, sagt er.

Schulpflicht kollidiert mit Eltern-Recht zur Testverweigerung

Ähnlich dürfte es auch bei dem Fall einer mutmaßlichen "Querdenker-Schule" im Landkreis Rosenheim gewesen sein. Dort hatte eine Lehrerin eine illegale Schule gegründet, die mutmaßlich dem Gedankengut von Querdenkern nahestand und auf die offenbar vor allem Kinder von Testverweigerern gingen. Soweit ist es in der Schule im Münchner Umland, wo es auch acht "Testverweigerer"-Kinder gibt, nicht gekommen. Trotzdem findet der Schulleiter, hier kollidiere die Schulpflicht mit dem Recht der Eltern, sich gegen einen Test zu entscheiden.

Die Situation sei ein Dilemma, das jetzt gerade nicht zu lösen sei. "Wir werden alles versuchen, dass wir mit den Eltern Gespräche führen, dass der Gesprächsfaden nicht reißt, dass wir sie gewinnen, dass es unserer Meinung nach das Beste für die Kinder ist, dass sie zur Schule kommen", so der Schulleiter.

Haltung des Kultusministeriums streitbar

Bei der Mutter der zwei Kinder muss der Schulleiter immerhin keine Überzeugungsarbeit mehr leisten: Sie hat am Ende zusammen mit ihren Kindern entschieden, dass das soziale Miteinander in der Schule wichtiger ist, als die Corona-Tests in der Schule zu verweigern: "Die gehen sehr gerne in die Schule und das war ihnen sehr wichtig, den Lehrer und die Freunde zu sehen, und auch das Schulische."

Dennoch stellt sich die Frage, ob das Kultusministerium die Regel "kein Test ist gleich daheim bleiben und in Distanz selbst lernen" nicht überarbeiten oder ändern sollte, um betroffene Schülerinnen und Schüler nicht zu verlieren – wie im Extremfall der mutmaßlichen "Querdenker"-Schule. Auf Nachfrage wollte sich das Kultusministerium dazu aber nicht äußern.