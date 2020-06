Eingeschränkter Betrieb am Tönnies-Schlachthof in Kempten

Bei der Allgäu Fleisch GmbH in Kempten läuft zur Zeit vieles anders als sonst. Denn der Betrieb gehört zum Tönnies-Konzern und bekommt deshalb die Folgen des Corona-Ausbruchs in der Zentrale in Rheda-Wiedenbrück zu spüren. Vor einigen Tagen hat die Allgäu GmbH den Schlachtbetrieb umgestellt: vom Schlachten zum Zerlegen.

Kemptener Tönnies-Tochter schlachtet vorerst nicht

Wie ein Tönnies-Sprecher auf BR-Anfrage erklärt, werden zu normalen Zeiten die Rinder, bis zu 300 täglich, in Kempten geschlachtet und dann zum größten Teil am Stück verladen und zum Zerlegen in die Tönnies-Zentrale nach Rheda-Wiedenbrück transportiert. Die Zentrale wurde aber vorübergehend geschlossen. Deshalb findet in Kempten derzeit kein Schlachtbetrieb mehr statt, weil die noch vorhandenen Fleischbestände zunächst vor Ort zerlegt und für die weitere Verarbeitung vorbereitet werden müssen.

Die Allgäu Fleisch GmbH könnte bald wieder schlachten

Wie lange diese Situation noch andauern wird, lässt sich laut Tönnies derzeit nicht abschätzen. In dieser Woche ruhe der Schlachtbetrieb sicher noch, möglicherweise könne aber schon in der kommenden Woche wieder regulär geschlachtet werden, so der Firmensprecher. Etliche der betroffenen Landwirte weichen deshalb auf einen anderen Allgäuer Schlachthof in Buchloe aus. Oder sie warten schlicht ab, bis sie ihre Rinder wieder nach Kempten bringen können.

Handwerkskammer: Tönnies-Produktionsstopp hat geringe Folgen für das Allgäu

Der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, Hans-Peter Rauch, geht davon aus, dass der Produktionsstopp bei Tönnies für das Allgäu keine großen Folgen haben wird. Denn in dem Kemptener Schlachthof würden lediglich Rinder und Bullen geschlachtet. Und bei denen sei es nicht so schlimm, wenn sie vier Wochen länger im Stall stünden.

Tönnies hat den Betrieb im Kempten nach einer Insolvenz übernommen

Tönnies hat den Betrieb schon vor etlichen Jahren übernommen und zwar, nachdem der frühere Betreiber 2011 Insolvenz anmelden musste. Kurz darauf ist Tönnies eingestiegen und hat etliche Millionen Euro investiert.