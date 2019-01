Eingeschneit: Jachenau und Teil von Berchtesgaden

Nach der Jachenau ist nun auch ein Teil von Berchtesgaden eingeschneit und von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten. Die einzige Straße zum Ortsteil Buchenhöhe in der Nähe des Obersalzbergs sei bis auf weiteres gesperrt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Berchtesgadener Land. 350 Menschen sitzen demnach fest. Sie können aber noch per Lastwagen mit Lebensmitteln versorgt werden.

Am Vormittag ist damit begonnen worden, die Strecke zu räumen. Mehrere Bäume drohten unter der schweren Schneelast umzustürzen und sollten gefällt werden. Nur Einsatzkräfte konnten die eingeschneiten Bewohner über die Straße erreichen.

Nachschub in der Jachenau angekommen

Auch die Menschen in der oberbayerischen Gemeinde Jachenau bei Bad Tölz sind auf Lebensmittellieferungen angewiesen, weil die Zufahrtsstraße gesperrt ist. Über einen Notweg am Ufer des Walchensees kam heute Nachschub in den Ort: Ein geländefähiger Feuerwehrtransporter erreichte den Dorfladen und brachte wichtige Waren, von Gemüse über Getränke bis zu Hygieneartikeln. Die Dorfgemeinschaft packte mit an und Hand in Hand in einer Menschenkette wurden die Regale im Dorfladen wieder aufgefüllt.

Bis auf Weiteres herrscht in der Jachenau weiter der Ausnahmezustand. Ein Freischneiden der Strecke nach Lenggries sei bei starkem Schneefall und Sturmböen derzeit zu gefährlich, hieß es von den Behörden. Auch bestehe derzeit die Gefahr, dass sogar die Notstrecke nicht mehr befahrbar ist.