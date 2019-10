15.10.2019, 09:45 Uhr

Ins Gartenhaus eingebrochen - aber bedankt und entschuldigt

In Bamberg sind Unbekannte in ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage eingebrochen und haben dort eine Party gefeiert. Anschließend hinterlegten die reumütigen Täter einen Zettel mit einer Entschuldigung sowie 50 EURO.