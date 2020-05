Einer der Letzten: Schuster Brandl hört mit 83 Jahren auf

Zwei Jobs, um leben zu können

Brandl hatte deshalb in seinem Leben lange zwei Jobs. Schuster zuhause und bei einem Automobilhersteller baute er Sitze. Denn von neuen Absätzen und Sohlen allein kann man nicht mehr leben. Deshalb versteht der 83-Jährige auch, dass junge Leute nicht mehr Schuster werden wollen.

In diesen letzten Tagen kommen noch einmal viele treue Stammkundinnen vorbei, um ihre Schuhe neu besohlen zu lassen. Monika Steinsdörfer hat auch noch eine Lederhose dabei und bittet Josef Brandl, ihr einen neuen Knopf festzunähen. Natürlich ist sie traurig, dass er schließt: "Sehr schade, aber steht ihm zu in seinem Alter", merkt sie mit einem Lächeln an.

Letzte Aufträge werden noch abgearbeitet

Josef Brandl zieht ein altes Fotoalbum heraus und kramt in Erinnerungen. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto zeigt die Werkstatt, in der sich Schuhe bis zur Decke türmen. Denn früher waren Schuhe teuer und so stapelten sich in Kriegszeiten die Reparaturen. "In der schlechten Zeit ist das ganze Jahr über aufgeschrieben worden. Und nach Neujahr hat man eine Rechnung geschrieben und ist zu den Leuten hingegangen. Bei den meisten hast es gekriegt. Bei anderen steht heut' noch was aus", sagt Brandl. Heute zahlen die Kunden natürlich sofort, aber das, was ein Schuster wirklich für sein Handwerk verlangen müsste, das würden die Kunden vermutlich nicht zahlen.

Josef Brandl will noch seine letzten Aufträge erledigen, dann sperrt er sein Geschäft zu - für immer. Fortan kümmert er sich um seinen Garten, seine vier Kinder und die neun Enkel. Langweilig wird ihm also nicht werden.