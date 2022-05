Einer der letzten City-Stromer surrt im Landkreis Kitzingen

Wenn Rosi Wich ihren 27 Jahre alten VW-Golf startet, hört man nur ein leises Knacken. Dann surrt der Wagen fast lautlos davon. Drinnen hört man vor allem die Reifen übers Sulzfelder Kopfsteinpflaster rumpeln. Rosi Wich fährt einen sogenannten City-Stromer, einen echten Pionier unter den Elektroautos. In drei Jahren darf sich der City-Stromer offiziell auch Oldtimer nennen.

Ein Tüftler hat den 3er Golf in den 90er Jahren auf Batteriebetrieb umgerüstet. Der Mann entwickelte damals bei Siemens in Würzburg im Auftrag des Wolfsburger Autobauers die elektronischen Bauteile. Herausgekommen ist eine Kleinserie von 120 Fahrzeugen. Heute fahren auf Deutschlands Straßen höchstens noch 50 Stück von seiner Sorte.

Der City-Stromer: Dieser Golf ist ein echter Exot

Alles, was damals nicht zwingend verändert werden musste, wie zum Beispiel das Schaltgetriebe, blieb erhalten. Und so kommt es, dass Rosi Wich ganz normal den Schaltknüppel bedienen muss, obwohl sie kein Motorgeräusch hört. Das war am Anfang schon ungewohnt gesteht die Erzieherin, die mit dem Wagen täglich ins benachbarte Kitzingen zur Arbeit fährt. Aber inzwischen schaut sie ganz automatisch auf den Drehzahlmesser oder schaltet einfach nach Gefühl.

Ursprünglich 60 Kilometer Reichweite

Für weite Strecken war der E-Golf von Anfang an nicht gedacht. 60 Kilometer Reichweite hatte er mal. Inzwischen schafft die Batterie nur noch gut die Hälfte. Besonders bergauf wird es manchmal spannend, erzählt Rosi Wich. Kürzlich habe sie noch eine Bekannte nach Hause gefahren und dann noch eingekauft. Da ging die Nadel der Tankanzeige, die beim City-Stromer den Stand der Akkuladung meldet, ganz schön ins Rote. "Da schwitzt man dann schon", gesteht Rosi Wich, "aber meistens bin ich noch nach Hause gekommen."

Schritttempo im Sparmodus

Zum Schluss geht der Akku allerdings in eine Art Sparmodus über, so dass der City-Stromer nur noch im Schritttempo dahinrollt. "Dann schalte ich die Warnblinkanlage an", sagt Rosi Wich, "und bin dann schon ein Verkehrshindernis." Wenn alle Stricke reißen, muss ihr Mann ran. Der kommt dann und schleppt das Auto ab.

Sie fährt sein Geburtstagsgeschenk

Rainer Wich ist streng genommen der Eigentümer des City-Stromers. Der Ingenieur und Technikfreak wollte schon früh einmal die Erfahrung machen, wie sich elektrisches Autofahren anfühlt. Deshalb interessierte er sich, lange bevor die ersten Serienmodelle auf den Markt kamen, für die experimentellen Modelle von Peugeot und VW. Der City-Stromer hätte neu 50.000 DM gekostet. Das war ihm zu teuer. Als er den Gebrauchten irgendwann für 8.000 Euro im Internet fand, gab es kein Halten mehr. Und seine Frau erfüllte ihm zum Geburtstag seinen Herzenswunsch. Dummerweise stellte sich schnell heraus, dass der Weg zur Arbeitsstelle von Rainer Wich für die geringe Akkuleistung zu weit war. Und so fährt das Auto heute vor allem seine Frau.

Seiner Begeisterung für die Technik des Fahrzeugs tut das aber keinen Abbruch. Rainer Wich öffnet die Motorhaube, unter der sich vor allem Batterien verbergen. Insgesamt 10 Blei-Gel-Batterien treiben den Elektromotor an. Vier befinden sich vorne und sechs hinten. Dieser Batterietyp wird längst nicht mehr gebaut. Denn neben der geringen Kapazität sind Blei-Gel-Batterien auch noch besonders schwer. So wiegt der City-Stromer 1,5 Tonnen und damit etwa 300 Kilo mehr als ein normaler Golf III. In der Folge dürfen im E-Auto der Familie Wich höchsten vier Personen sitzen.

Sechs Stunden zum Volltanken

Wenn der City-Stromer an die Steckdose muss – und das muss er praktisch jede Nacht – klappt man einfach das vordere Nummernschild herunter. Dahinter befindet sich ein rotes Spiralkabel. Mit einem normalen Schukostecker lässt sich der Golf nun überall in sechs Stunden wieder "volltanken". Und damit der Stromvorrat auch im Winter möglichst lange reicht, heizt man den Golf nicht elektrisch, sondern über eine Diesel-betriebene Standheizung. Dafür hat der City-Stromer tatsächlich seine alte Tankklappe aus der Zeit, als er noch mit Verbrenner-Motor fuhr. Dahinter verbirgt sich aber lediglich ein Minibehälter für fünf Liter Diesel!

Der City-Stromer gehört inzwischen zur Familie

Rosi und Rainer Wich sind mit ihrem Elektro-Oldie auch nach 16 Jahren immer noch rundum zufrieden. Für sie ist er einfach ein idealer Zweitwagen. Bis auf einen Batteriewechsel waren bislang auch keine größeren Reparaturen nötig. Und wenn, brauchen sie es gar nicht erst in der VW-Werkstatt zu versuchen. Die würden einen heute nur verständnislos anschauen, meint Rainer Wich. Der einzige, der da helfen kann, ist Roland Gaber, der Konstrukteur von damals.

Er lebt heute in Kassel und hat noch eine ganze Scheune voller Ersatzteile, mit denen er die City-Stromer-Freunde beliefern kann. So könnte die Fahrt mit dem E-Golf für das Sulzfelder Ehepaar Wich noch eine ganze Weile weitergehen, "jedenfalls", schränkt Rainer Wich ein und deutet auf die Prüfplakette mit dem Datum August ’22 , "bis dass der TÜV uns scheidet!"