Einer der größten Festumzüge in Bayern: Auftakt zum Gillamoos

Mehr als 70 Vereine, Musikkapellen und Abordnungen, insgesamt mehr als 3.000 Teilnehmer reihen sich am Spätnachmittag (Freitag, 17.30 Uhr) in Abensberg beim Gillamoos-Auszug ein: Es ist einer der größten Festumzüge in Bayern überhaupt und der offizielle Auftakt zum Gillamoos.

Um 19 Uhr wird o`zapft

Um 19 Uhr wird Bürgermeister Uwe Brandl (CSU) dann das erste Fass anstechen. Gefeiert wurde auf dem Gillamoos aber auch schon am Donnerstagabend. Da stand der traditionelle Holzsägewettbewerb im Hofbräuzelt auf dem Programm.

Gillamoos noch bis Montag

Der Gillamoos ist einer der größten und ältesten Jahrmärkte Bayerns. Bis zum kommenden Montag werden bis zu 300.000 Besucher in Abensberg erwartet. Der letzte Tag des Gillamoos gehört traditionell der großen Politik. Dann werden sich Spitzenpolitiker wie CSU-Chef Markus Söder, der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ein Rededuell in den Bierzelten liefern.