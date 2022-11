Brauchtum: Bad Tölzer Leonhardifahrt ausnahmsweise am Montag

Am Namenstag des heiligen Leonhard haben in Bad Tölz Schulen, Behörden, Banken und zahlreiche Geschäfte geschlossen. Das dieses Jahr der Namenstag, der 6. November, an einem Sonntag war, haben die Tölzer ihre Leonhardi-Fahrt auf Montag verschoben - damit ihnen ihr zusätzlicher Stadtfeiertag nicht entgeht.

Leonhardifahrt seit sechs Jahren Immaterielles Kulturerbe

Mehr als 70 festlich geschmückte vierspännige Truhen- und Tafelwagen sowie mehrere hundert Pferde mit vielen Mitwirkenden stellen sich ab 9 Uhr auf. Sie ziehen durch die Tölzer Straßen, umfahren die Leonhardikapelle und holen sich ihren Segen.

Seit sechs Jahren ist die traditionelle Bad Tölzer Leonhardifahrt als Immaterielles Kulturerbe Bayerns anerkannt und auch durch die Deutsche Unesco-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.