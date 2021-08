Einen Monat vor der Wahl - "raketenartiger Start der Briefwahl"

Genau einen Monat vor der Bundestagswahl melden die Städte in Niederbayern und der Oberpfalz am Donnerstag einen starken Ansturm bei der Briefwahl. Martin Schafbauer von der Stadt Amberg sprach bei einer Umfrage des BR-Studios in Regensburg von einem "raketenartigen Start".

Mehr als die Hälfte könnte diesmal per Briefwahl wählen

Im Vergleich zu 2017, als zwischen einem Drittel und einem Viertel der Wählerinnen und Wähler per Brief abstimmte, dürfte dieser Anteil dieses Jahr möglicherweise die 50-Prozent-Marke übersteigen. Das bedeutet: Am Morgen des Wahltags liegt bereits etwa die Hälfte der abgegebenen Stimmen in den Wahlurnen. Politisch heißt das, dass die Parteien in diesen Tagen bereits so viele Wählerinnen und Wähler wie möglich von ihrem Kandidaten überzeugen müssen. Die Zahlen zur Briefwahl aus den Städten sind unterschiedlich - je nach dem Stand der Verteilung der Wahl-Benachrichtigungskarten - die höhere Nachfrage nach Briefwahlunterlagen ist aber überall zu beobachten.

Bereits mehr als 20.000 Briefwahlanträge in Regensburg

An der Spitze rangiert die Stadt Regensburg. Nach Angaben einer Sprecherin liegen bereits jetzt Anträge für 21.100 Briefwahlunterlagen vor. Bei der Bundestagswahl 2017 wurden insgesamt über 32.000 Wahlscheine beantragt. Das bedeutet: Bereits jetzt, einen Monat vor der Wahl, ist der Stand von 2017 zu mehr als der Hälfte erreicht. Stark gefragt ist die Briefwahl auch in Amberg. Hier stapeln sich 3.400 Briefwahl-Anträge, bereits jetzt etwa halb so viel wie 2017. Damals wurden rund 7.500 Wahlscheine ausgestellt. Ähnlich ist die Lage in Weiden. Hier liegen knapp 4.600 Anträge für Briefwahl vor, insgesamt waren es 2017 über 8.700.

In Niederbayern meldet die Stadt Landshut die stärkste Nachfrage. Hier liegen rund 6.500 Anträge für Briefwahl vor. 2017 wählten über 13.000 Bürgerinnen und Bürger per Brief. Nicht so hohe Zahlen ergeben sich derzeit in den Städten Straubing und Passau. Hier ist allerdings die Verteilung der Wahlbenachrichtigungen erst angelaufen. In Straubing liegen knapp 600 Anträge auf Briefwahl vor (2017: rund 11.000 Briefwählerinnen und Briefwähler), in Passau sind es knapp 900 (2017: knapp 12.600 Briefwähler und Briefwählerinnen).