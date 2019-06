Einen Hauch von Hollywood an der Isar

Irgendwie moderner soll das Münchner Filmfest werden, Computerspielen und anderen virtuelle Welten mehr Raum geben - findet zumindest Bayerns Digitalministerium. Da stimmt nicht jeder an diesem Abend zu, sicherlich auch, weil im gleichen Atemzug eine stärkere finanzielle Beteiligung der Stadt München im Raum steht.

"Die Welt verändert sich und ich denke, auch ein FIlmfest darf sich da gerne mit verändern. Es kann davon nur profitieren und wachsen." Digitalministerin Judith Gerlach

Unmittelbare Angst um die Zukunft des Münchner Filmfestes muss aber laut Digitalministerium niemand haben. Das Filmfest 2019 soll auch 2020 wie geplant stattfinden. Die Gelder stünden dafür bereit.

Zur diesjährigen Eröffnung des Filmfests war auch Jesse Eisenberg gekommen, der Star des Eröffnungsfilms "The Art of Self Defence". Er spielt den blassen Büromenschen Casey, der sich nicht länger schikanieren lassen will. In einer Karateschule will er die Kunst der Selbstverteidigung erlernen. Ein Film, der mit viel schwarzem Humor, für den Eisenberg auch Karatestunden genommen hat.