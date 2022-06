Einen Auwald für Gewerbe abholzen: Der Streitfall Wehringen

Manfred Nerlinger schläft derzeit schlecht. Der Bürgermeister von Wehringen, der mit seinem Kinnbart und dem leicht angezwirbelten Schnauzer ein bisschen aussieht wie Don Quichote, muss es zwar nicht mit Windmühlen und Gespenstern aufnehmen. Doch auch er kommt sich derzeit vor, als führe er einen immerwährenden Kampf.

Nerlingers Windmühle ist eine Waldfläche von rund vier Hektar. Früher stand dort, am Rand der Gemeinde Wehringen, eine Munitionsfabrik der Nazis. Dann wurde ein Wald darauf gepflanzt. Und nun will Nerlinger diesen Wald abholzen lassen, um darauf ein Gewerbegebiet zu entwickeln.

Bundesregierung sieht Wald als "Klimaregulator"

Seitdem ist manches nicht mehr wie es war in dem Ort im südlichen Landkreis Augsburg. Klimaschützer haben schon eine Besetzung à la Hambacher Forst angekündigt. Denn in Zeiten, in denen die Bundesregierung Wäldern eine "besondere Bedeutung als Lebensraum und Klimaregulator" zuschreibt, geht es um eine grundsätzliche Frage: Soll man heute noch Wald zugunsten der Wirtschaft abholzen?

Nerlinger will diese Frage mit Hilfe einer Karte beantworten. Denn von einem Auwald im eigentlichen Sinne könne man gar nicht reden. Auf der Karte sieht man das Baum-Areal, das gefällt werden soll. Nerlinger zeigt auf einen rot schraffierten Bereich. Es macht etwas mehr als die Hälfte des Gebiets aus. "Hier stehen überall Fichten. Und die haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht."

"Standort nicht für Fichten geeignet"

Der Standort sei einfach nicht für Fichten geeignet, sagt Nerlinger. Zudem sei diese Baumart sowieso nicht mehr den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen. „Und wir pflanzen ja auch neu an: Sechs Hektar Klimawald. Wald der Zukunft“, rechtfertigt sich der Bürgermeister.

Die Gegner des Projekts kann er damit nicht überzeugen. "So ein neu angepflanzter Wald braucht 80 bis 100 Jahre, bis er dieselben Funktionen erfüllt, wie der Wald, der jetzt weg soll", sagt Felix Senner, Sprecher der Grünen im Landkreis Augsburg, der am Rand des Waldes eine Gesprächsrunde mit dem Bürgermeister organisiert hat.

Eine Anwohnerin fürchtet Spielhöllen

Umweltschützer Peter Roth führt ein weiteres Argument an: "Die Bodenfeuchte ist sehr hoch und der Wald hat deshalb durchaus Überlebenschancen." Zudem gebe es "natürlichen Aufwachs", sprich: Der Wald ließe sich natürlich erneuern, weg von der Fichten-Kultur, die ja auch nur einen Teil des Auwaldes ausmache. Sollte das Areal dennoch abgeholzt werden, "würde auf der Frischluftschneise eine vier Hektar große Aufheiz-Zone aus Gebäuden und Parkplätzen entstehen".

So gehen die Argumente hin und her. Bürger, die nicht wissen sollen, welche Seite nun Recht hat, bleiben ratlos. Eine Frau etwa will sicher gehen, "dass kein Aldi, kein Kik, kein Lidl, keine Spielhölle" gebaut würden. „Das kann ich Ihnen zu tausend Prozent zusichern“, erwidert Bürgermeister Nerlinger.

Bürgermeister glaubt an Rückhalt im Ort

Dass der CSU-Politiker ein verbohrter Hardliner wäre, würde in Wehringen wohl niemand sagen. Nerlinger stellt sich der Debatte, wägt ab. "Es geht mir darum, dass die Familien in der Region eine Perspektive haben und hier ein Unternehmen gründen können, begründet er seine Entscheidung für das Gewerbegebiet. Er sieht den Protest von außerhalb in den Ort hineingetragen. Nerlinger glaubt, dass die Bürgerinnen und Bürger von Wehringen überwiegend für das Gewerbegebiet sind.

Als das Gespräch am Rand des Waldes dem Ende zugeht, ergreift nochmal Umweltschützer Peter Roth, das Megafon: "Sollte man nicht Gewerbegebiete und Leerstand in der Umgebung nutzen, in Königsbrunn oder Bobingen?" Auch bestehende Gebäude aufzustocken, sei eine Option. "Das sollte man prüfen, bevor man einfach wieder ein neues Gewerbegebiet errichtet."

Warum der Wald das schwächste Glied in der Kette ist

Doch dafür müssten alle mitziehen. Landwirte, Grundstückseigentümer, auch andere Gemeinden. Zusammen mit den umliegenden Gemeinden ein Gewerbegebiet zu errichten, daran wurde nicht gedacht, räumt Nerlinger ein. Und die Flächen rund um das schon bestehende Gewerbegebiet in Wehringen seien zu wertvolle Ackerböden.

Beim Wald am Ortsrand ist es dagegen recht einfach. Der Grund gehört der Gemeinde und es gibt seit Jahren ein genehmigten Bebauungsplan. Die Rodung scheint am Ende also der einfachste Weg zu sein - Protest hin oder her.

Die Fällung der Bäume könnte wohl nur noch durch eines verhindert werden: Wenn die Bodenproben eine Verseuchung durch die Waffenfabrik der Nazis zu Tage fördern. Dann wäre das Projekt schnell gestorben. Und die Bäume könnten stehen bleiben.