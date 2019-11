Fast 2.000 Menschen bei Fridays for Future in Ostbayern

In Regensburg haben sich nach Schätzungen der Polizei rund 800 Demonstranten am Klimastreik beteiligt. Fridays-for-future-Regensburg hatte zu einer "Krachdemo" aufgerufen. Die Teilnehmer/-innen hatten Fahrradklingeln, Vuvuzelas, Trommeln, Tröten, Töpfe, Trillerpfeifen und Megaphone dabei. "Nächste Woche ist die Klimakonferenz in Madrid. Wir wollen die Politiker aus ihrem Schlaf der Untätigkeit wecken", sagte Jakob Bornschlegl, einer der Organisatoren. Die Demonstration startete am Hauptbahnhof und führte durch die Altstadt.

Fridays for Future-Demos in Niederbayern

Auch in Passau haben laut Polizei am Nachmittag rund 800 Menschen in der Innenstadt für mehr Klimaschutz demonstriert. Kurzzeitig sei es zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Ansonsten verlief der Klimastreik störungsfrei, wie die Polizei mitteilte.

Auch in Deggendorf sind junge Menschen lautstark durch die Innenstadt gezogen. Laut Polizei waren es dort 120 Demonstranten. Auch hier gab es keine Zwischenfälle.