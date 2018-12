Eineinhalb Jahre auf Bewährung für Laserpointer-Attacke

Gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr, gefährliche Körperverletzung und versuchte gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen mit dem Laserpointer lautete der Vorwurf vor dem Amtsgericht in Würzburg. "Was war denn das für eine bescheuerte Idee?", fragte der Richter den gelernten Steinmetz zum Auftakt.

Keine Begründung für die Tat

Der Angeklagte konnte sich seine Aktion auch nicht richtig erklären, zeigte sich voll geständig, entschuldigte sich mehrfach bei der Besatzung des Polizeihubschraubers und sagte wörtlich: "Ich schäme mich in Grund und Boden". Eine Begründung für seine Tat hatte er nicht.

Täter legt umfassendes Geständnis ab

Ein Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung forderte der Staatsanwalt nach der Beweisaufnahme, denn der Angeklagte hatte schon insgesamt zehn Vorstrafen wegen Diebstahl, Körperverletzung oder Betäubungsmittelvergehen gesammelt.

Neun Monate auf Bewährung forderte die Verteidigung, weil aus ihrer Sicht keine konkrete Verletzungsabsicht bestand. Die Bewährung gewährte der Richter nur, weil der 42-Jährige ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte.

Besatzung eines Hubschraubers geblendet

Der Mann hatte Ende November vergangenen Jahres im Würzburger Stadtteil Unterdürrbach einen Polizeihubschrauber mit seinem Laserpointer angeleuchtet. Der Hubschrauber war auf Vermisstensuche und flog in einer niedrigen Höhe von rund 100 Metern. Von seiner rund 500 Meter entfernten Wohnung hatte der 42-Jährige die Besatzung des Hubschraubers geblendet. Der Laserstrahl traf einen Flugtechniker mehrfach an den Augen. Der Techniker wurde geblendet und zog sich Druckschmerzen an den Augen zu. Der Pilot wurde nicht getroffen, so dass keine konkrete Gefahr bestand.

Streife stand Sekunden später vor der Tür

Die Beamten im Polizeihubschrauber konnten den Täter sofort ausfindig machen. Schon Sekunden später stand eine Streife vor der Tür. Der Mann stritt anfangs die Tat noch ab. Auch der Laserpointer konnte zunächst nicht gefunden werden.

Gefahr durch Laserpointer

Laserstrahlen können schon mit geringer Leistung bleibende Schäden am Auge verursachen. Die Folge sind irreparable Schäden an der Netzhaut. Vor allem Piloten und Lokführer, aber auch Fußball-Profis sind immer wieder Opfer von Laserattacken.