Eine Zuflucht für den Kammmolch - vor den Toren Regensburgs

Auf dem Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes Oberhinkofen befindet sich eines der vermutlich letzten Kammmolch-Habitate in Stadt und Landkreis Regensburg. Die Tierart ist in Bayern stark gefährdet und europarechtlich geschützt. Das etwa 500 Hektar große Gebiet rund um den ehemaligen Standortübungsplatz ist seit 2014 eine von 71 Naturerbe-Flächen der gemeinnützigen Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Größte heimische Molchart

Kammmolche sind hierzulande die größte heimische Molchart. Sie können bis zu 18 Zentimeter lang werden. Die Oberseite ist dunkelbraun bis schwärzlich, die Unterseite gelb bis orangegelb mit schwarzen Flecken. Die Männchen besitzen in der Wassertracht einen hohen gezackten Rückenkamm. Charakteristisch ist bei den Männchen außerdem ein perlmutt-silbriges Band, der sogenannte Milchstreifen, an den Schwanzseiten. Neben dem Kammmolch beherbergt das Schutzgebiet eine Reihe weiterer hoch gefährdeter Amphibien, wie die Gelbbauchjunke und die Kreuzkröte.

Hohe Ansprüche an Lebensraum

Auf dem Standortübungsplatz fühlen sich die seltenen Amphibien wohl. Dabei sind die Ansprüche der Molche an ihren Lebensraum hoch: Sie benötigen fischfreie Kleingewässer, die von der Sonne beschienen werden, dazu eine vielfältige Unterwasservegetation und Röhricht.

"Nehmen Sie Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt"

Dr. Christina Meindl, die zuständige Projektleiterin im Sachgebiet Naturschutz an der Regierung der Oberpfalz, appelliert daher an die Besucher des Schutzgebietes: "Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die hier ansässige Tier- und Pflanzenwelt. Halten Sie Abstand zu den wertvollen Kleingewässern, lassen Sie Hunde nicht darin spielen und achten Sie auf den Wegen auf die kleinen Jungfrösche und –kröten."

Gefährliche Wanderungen für den Molch

Die Zerstörung oder Beeinträchtigung von Kleingewässern etwa durch Fischbesatz, Gewässerverschmutzung oder Eintrag von Dünger und Spritzmitteln gefährden die Bestände des Kammmolches. Besonders während den Wanderungen des Molchs, etwa vom Winterquartier in die Wälder zum Laichgewässer, kommen viele Kammmolche wie auch andere Amphibien im Straßenverkehr um.

Population der Kammmolche erhalten

Um die Population der geschützten Kammmolche zu erhalten, finden seit 2014 immer wieder Maßnahmen auf dem Gelände statt. Bagger- und Gehölzarbeiten sind notwendig, um Laichgewässer für die Kammmolche zu optimieren oder neu anzulegen. "Als der Truppenübungsplatz noch aktiv von der Bundeswehr genutzt wurde, erledigten das Panzer bei ihren militärischen Manöverübungen ganz unbeabsichtigt", betont der Gebietsbetreuer des Landschaftspflegeverbands Regensburg e.V., Hartmut Schmidt.

Nachhilfe beim Laichen

Im Frühjahr wurden außerdem erwachsene Tiere gefangen und in Aquarien zum Ablaichen gebracht. Die so gewonnenen Jungtiere wurden im Juli 2021 dann in der freien Natur wieder ausgesetzt. Die ersten 20 Tiere hätten so bereits ihre neue, alte Heimat erkunden und sich ein geschütztes Plätzchen suchen können, so die Regierung der Oberpfalz.