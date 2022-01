Eine Woche Testpflicht in Kitas: Erfahrungsbericht vom Untermain

Es ist eine Umstellung für Eltern und Erzieher. Seit einer Woche müssen Kinder verpflichtend dreimal auf Corona getestet werden, um in den Kindergarten oder die Krippe gehen zu dürfen. Der Alltag läuft also etwas anders ab - sowohl in der Kita als auch zu Hause.

Neue Morgenroutine in Familien

Bei der vierköpfigen Familie Kersting aus Haibach im Landkreis Aschaffenburg steht neben Butter und dem Erdbeeraufstrich auch ein Corona-Selbsttest auf dem Tisch. Bislang mussten die vierjährige Tochter Frieda zweimal die Woche getestet werden, nun steht das Testen dreimal auf dem Programm. Für Eltern ist das zwar eine Umstellung, aber es ist machbar, erklärt Anja Kersting: „Man muss die Zeit einfach mit einplanen, vielleicht ein bisschen früher aufstehen, aber ich denke, dass sich das auch relativ schnell einspielt, wie die anderen Dinge eben auch, also Brotzeit machen oder so."

Erzieher werden zu Türstehern

15 Minuten muss die Familie auf das Testergebnis warten und dann steht fest: Frieda darf in den Kindergarten – der Coronatest ist negativ. "Wenn das jetzt fertig ist, packe ich es in ein Säckchen und beim Abgeben warten dann schon die Erzieherinnen mit so einem Müllbeutel, kontrollieren es von jeder Familie und wenn man es nicht dabei hat muss man sein Kind wieder mit nach Hause nehmen", erklärt Anja Kersting. Bedeutet für die Erzieherinnen und Erzieher an den Testtagen Montag, Mittwoch und Freitag jede Menge Papierkram, denn jeder Test-Nachweis muss genau dokumentiert und danach abgeheftet werden. Kurz gesagt: Arbeit, die zusätzlich zum Alltagsgeschäft erledigt werden muss, erklärt Christian Baschek. Er ist Erzieher in der Kindertagsstätte Wolkenpurzler in Kleinwallstadt im Landkreis Miltenberg: "Es ist halt so, dass dreimal die Woche ein Kollege oder eine Kollegin abgestellt wird, die dann von 7:15 bis 9 Uhr im Eingangsbereich im Endeffekt steht und nicht bei den Kindern sein kann.

Lieber Testen als Schließen

Ansonsten läuft es ganz gut an und es ist von den Eltern gut angenommen worden." Das Testen ist zwar für beide Seiten ein Kraftakt, aber auch ein Stück Sicherheit. „Lieber einmal mehr getestet, als wenn hier irgendwo was ausgebrochen ist und man dann 5 bis 10 Tage zuhause sitzen muss", so Christian Baschek.