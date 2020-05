Eine Woche nach den Lockerungen: Einzelhandel zieht Bilanz

In Würzburg waren nach Aussage des Vorsitzenden des Handelsverbands in Bayern, Axel Schöll, im Vergleich zu Montagen vor der Corona-Krise nur ein Viertel der Kunden unterwegs. In Schweinfurt sei der vergangene Montag hingegen "richtig gut", Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dagegen schwächer gewesen.

Schöll: Zweiten Shutdown würden viele nicht verkraften

Seinen eigenen Umsatz schätzt Schöll in der vergangenen Woche auf etwa 40 Prozent des Vorjahreszeitraums. Seine Fixkosten könne er zwar noch nicht decken, er sei aber trotzdem froh um jeden Kunden. Ähnlich sehen es andere Einzelhändler in Schweinfurt. Ein weiterer Shutdown, wenn die Infiziertenzahl wieder steigen würde, könnten viele Einzelhändler aber nicht noch einmal verkraften, meint Schöll.

Kunden kommen, um Einzelhandel zu unterstützen

Die Schweinfurter Innenstadt war am Samstag gut frequentiert. Unterfrankenweit lag das Minus im Einzelhandel im März bei 51 Prozent, im April in Schweinfurt bei einzelnen Geschäften bei zum Teil über 90 Prozent. Die Motivation der Kunden wieder in den Geschäften und nicht online einzukaufen: Sie wollen den lokalen Einzelhandel unterstützen, damit er die Corona-Krise übersteht.