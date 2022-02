Eine "Wanderbaumallee" soll für grüne Straßen in Fürth sorgen

Eine sogenannte "Wanderbaumallee" soll in den kommenden Monaten mehr Grün in die Fürther Straßen bringen. Die Stadt Fürth wird eine entsprechende Initiative unterstützen. Diese will im Sommer mobile Kästen aufstellen, in die kleine Bäume eingepflanzt sind. Nach ein paar Wochen ziehen die Bäume in eine andere Straße um, daher der Name Wanderbaumallee.

Andere Städte haben bereites mobile Bäume

Mithilfe der Bäume soll deutlich gemacht werden, wie mehr Grün die Wohnqualität in einer Stadt verbessern kann. Davon ist die Initiative überzeugt, zu der sich mehrere Fürther Umweltgruppen zusammengeschlossen haben. Wanderbaumalleen gibt es bereits in mehreren Großstädten. Die mobilen Baum-Module sollen ein Bild davon vermitteln, wie derzeit noch unbegrünte Straßen künftig aussehen könnten.

Konflikt zwischen Grün und Parkplätzen

Die Aktion könnte Anlass sein, dass mehr Grün entlang von Straßen gepflanzt wird – auch wenn dadurch dann beispielsweise Parkplätze wegfallen würden. Außerdem könnte sie zeigen, wie wichtig Stadtbäume gerade in der Klimakrise sind, betont die Initiative. Die Bäume können das Kleinklima in einer Straße ausgleichen und wirken als natürlicher Luftfilter.

Nach der Wanderschaft in einen Park

Die hölzernen Baum-Module besitzen Räder und können so zu Fuß von einer zur nächsten Straße geschoben werden. Die Initiative will dazu jeweils eine feierliche Baumparade inszenieren. Um die Bäume herum gibt es Sitzmöglichkeiten. Die Initiative plant, dass die mobilen Bäume letztlich in einem Park oder einer Grünanlage fest eingepflanzt werden, nachdem sie mehrere Sommer durch die Stadt gewandert sind.