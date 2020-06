Eine turbulente Spargelsaison geht zu Ende

Corona-Regeln als Herausforderung

Für viele Betriebe war es auch eine Herausforderung, die Corona-Auflagen umzusetzen. So durften diesmal maximal zwei Helfer in einem Zimmer schlafen. Während bei Hans Hainzlmaier in Pörnbach die Erntehelfer seit Jahren in Einzelzimmern untergebracht sind, müssen sich "im Normalfall viele Erntehelfer zu viert ein Zimmer teilen. Diese Betriebe mussten in der Corona-Zeit zusätzlich Container aufstellen, um ihre Leute unterzubringen. Das hat zusätzliche Kosten verursacht", fasst Geschäftsführer Strobl die Geschehnisse zusammen.

Geringere Ernte – höherer Preis

Der Personalmangel hat auf die Erntehöhe durchgeschlagen. In diesem Jahr holten die Erntehelfer gut ein Viertel weniger Spargel vom Feld. Das trieb den Preis leicht in die Höhe. Noch gibt es keine Zahlen für ganz Bayern, aber Spargelbauer Hans Hainzlmair berichtet, dass er bei sich im Hofverkauf 10 Euro für die beste Handelsware verlangen konnte. Das ist ein Euro mehr als früher.

Denn obwohl die Gasthäuser und Kantinen lange geschlossen hatten, in der Gastronomie die Spargelwochen also weitgehend ausfielen, entwickelten die Menschen einen ausgeprägten Spargelhunger. Sie haben zuhause gekocht und dafür häufig am Hof eingekauft.

Florierender Hofverkauf hilft Bauern

Ein florierender Hofverkauf ist das Beste, was Bauern passieren kann. Ohne Zwischenhändler verdienen sie rund doppelt so viel. Deshalb stechen ein paar kleinere Betriebe auch noch weiter bis zum traditionellen Ende der Spargelsaison am Johannistag, dem 24. Juni.